НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Неделя российского кино начинается в Нью-Йорке. Во время фестиваля, который продлится с 8 по 14 декабря, зрители смогут увидеть 15 картин российского производства, многие из которых будут представлять американскому зрителю сами режиссеры и исполнители главных ролей. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в пятницу один из организаторов Недели кино, режиссер и руководитель кинокомпании "Рок" Алексей Учитель.

"Я думаю, что выбранные для программы фестиваля фильмы, безусловно, отражают нынешнее состояние, уровень российского кино, - отметил Учитель. - Дело в том, что сейчас в российском кинематографе есть тенденция, которая свидетельствует, что мы хотим нравиться не только внутри страны, но и всем. Конечно, в выборе программы лично я бы сделал крен в сторону авторского кино и тех фильмов, которые завоевывали фестивальные позиции, но мы попытались соблюсти баланс".

Надо пробовать завоевать зрителя

"В целом, я разделяю кино на две половины: есть индустрия кино и есть кинематограф, и эти два направления пытаются развиваться одновременно. Индустрия должна, прежде всего, завоевывать зрителя, и Голливуд это успешно делает. Но теперь и у нас появляются фильмы, которые также на определенном историческом материале, со спецэффектами, еще каким-то образом могут достигать определенных вершин, зрительского интереса, и я не считаю, что это плохо", - отметил режиссер.

Однако, по его мнению, для ускоренного развития серьезного, авторского кино в России нет подготовленной почвы. "У нас нет специальных кинотеатров, площадок (или их очень мало), хотя публика очень хочет смотреть такое кино - не массовый зритель, конечно, а определенный, - считает Алексей Учитель. - Вот это противоречие существует на сегодняшний день, но и то, и другое имеет право на жизнь. А в фестивальной программе мы попытались соблюсти баланс авторского кино и фильмов, сделанных по стандартам Голливуда".

"Американский зритель тоже разный, - заметил он. - Массовый нацелен на стандарт голливудского кино, и это традиция, ничего плохого нет, но завоевывать зрителя фильмами уровня "Довлатов" или "Нелюбовь" мы тоже должны пробовать, хотя завоюем ли - сказать трудно. Поэтому мы должны делать и авторское кино, и демонстрировать все своеобразие российского кино, которое идет еще от традиций советского, и на сегодня мы держим фестивальные позиции довольно серьезно".

Обсуждаемы и интересны

Нынешняя неделя российского кино в Нью-Йорке впервые проходит на таком масштабном уровне - зрителям будут представлены 15 наиболее популярных в России картин. Кинокомпания "Рок" организовывает ее совместно с фондом фестиваля "Вишневый сад", руководитель которого продюсер Мария Шкловер рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС, что в программу фестиваля вошли в основном наиболее обсуждаемые российским зрителем ленты. "Впервые со студией "Рок" мы решили провести здесь неделю российского кино и рассчитываем на большой интерес к фильмам не только со стороны русскоязычных жителей Нью-Йорка, но и остальных американцев", - отметила она.

"Все картины, которые вошли в Неделю кино, на слуху, обсуждаемы, интересны как с точки зрения содержания, представления российской культуры за рубежом, так и с точки зрения художественных приемов", - сказала Шкловер.

В день открытия фестиваля 8 декабря юным зрителям будет предложено поучаствовать в большом праздничном шоу "Фиксики. Большой секрет", названном так по мотивам российского мультсериала "Фиксики". "Учитывая, что в США уже начались предпраздничные дни, повсюду рождественское, новогоднее настроение, мы решили устроить праздник для детей и их родителей, - рассказала Шкловер. - Во время шоу с ними будут общаться "фиксики", раздавать подарки, устраивать игры, а потом зрителям покажут большой одноименный мультипликационный фильм". Для взрослых фестиваль откроется работой журналиста Сусанны Альпериной, которая лично представит документальную ленту "Into_нация большой Одессы" (2018).

В тот же день режиссер и сценарист Авдотья Смирнова расскажет о создании художественного фильма "История одного назначения". "Эта картина повествует о Л.Н. Толстом, который всегда был очень интересен американцам и как писатель, и как выдающийся деятель российской культуры, - пояснила Шкловер, - Поэтому именно этим фильмом мы открываем художественную часть фестиваля". Организаторы фестиваля привезли также и фильм "Анна Каренина. История Вронского" - не новый для России, но премьерный для США.

За пределами Нью-Йорка

Кроме того, в рамках фестиваля покажут анимационную картину "Гофманиада", созданную при участии художника Михаила Шемякина, фильм "Непрощенный", который будет представлять исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев, и комедию "Елки. Последние", показ которой станет мировой премьерой. Американские зрители смогут увидеть и выдвинутую на премию "Оскар" историческую драму "Собибор", которую представит режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. В Нью-Йорке ожидают Данилу Козловского, который расскажет зрителям о создании сразу двух работ - фильма "Тренер", режиссером которого он является, и картины "На районе", где он сыграл одну из главных ролей.

Организаторы также решили показать в рамках фестиваля фильм Алексея Учителя "Прогулка", который 15 лет назад принес режиссеру большую популярность не только в России, но и на Западе, тем более что в Нью-Йорке в эти дни будет и автор сценария Авдотья Смирнова.

В последующие годы организаторы Недели российского кино планируют расширить его географию за пределы Нью-Йорка. "Надо обязательно это сделать - Лос-Анджелес, Бостон, Майами и несколько других городов, где с удовольствием посмотрят российские фильмы", - сказал Алексей Учитель. По его словам, несмотря на тяжелые отношения между Россией и США, в подготовке и организации Недели российского кино государственную поддержку оказали обе стороны, что не может не внушать надежды на успех фестиваля в ближайшем будущем.