Машков представит обновленный Театр Олега Табакова на Сухаревской

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель и директор Театра Олега Табакова Владимир Машков в субботу представит обновленную основную сцену, располагающуюся на Сухаревской улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"В 2018 году правительством Москвы театру был выделен грант на обновление интерьеров зрительских помещений, а также модернизацию инженерных систем театра на Сухаревской, - отметили в пресс-службе. - К концу ноября работы были завершены".

Публика, в частности, увидит не только обновленное сценическое пространство, но и уникальное фойе зеркал. "Такого фойе нет ни в дном театре мира, оно неповторимо", - сказал накануне официальной презентации Машков, проводя экскурсию для журналистов. "Вы встретитесь сами с собой, а потом уже с артистами, Табаков мечтал о таком отражении - необычном и удивительном", - пояснил артист.

"Мы рады вернуться домой, на ту сцену, о которой долгие годы мечтал и которую сделал Олег Павлович Табаков, - продолжил Машков. - Спасибо Сергею Семеновичу Собянину, который помог сделать шаг для совершенствования площадки". Он считает символичным, что сцена была обновлена перед Годом театра, которым в России объявлен 2019 год. "Хочу пожелать всем полных залов и хороших зрителей", - сказал Машков.

Зрители в субботу также увидят 25-минутное шоу "Атом солнца" - представление творческих и сценических возможностей театра. Это эскиз будущего спектакля, который вскоре представят публике. "Когда-то Виктор Розов сказал про Табакова: "Этот мальчик проглотил атом солнца, а это и есть талант, - пояснил Машков идею постановки. - Хочу, чтобы это было началом большого дела".

Сцена на Сухаревской откроется для зрителей 14 декабря. Публика увидит спектакль "Кинастон" в постановке Евгения Писарева. В целом же, как рассказал Машков, у театра огромное количество творческих планов, связанных и с основной сценой, и с исторической на улице Чаплыгина, и со Школой Табакова. На вопрос ТАСС, хватит ли сил у Машкова на их реализацию, актер ответил: "У нас коллектив заряженных людей, не вижу ничего невозможного, важно ставить перед собой цели".