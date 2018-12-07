В Петербурге откроется Международный театральный фестиваль "Рождественский парад"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. XXV Международный театральный фестиваль "Рождественский парад", в котором участвуют негосударственные театры и театральные проекты, открывается в субботу в Санкт-Петербурге. На сцене Дома актера имени Константина Станиславского будет представлен спектакль "Фантазии Фарятьева" воронежского "Нового театра" - одного из коллективов, прошедших экспертный отбор.
"В этом году мы получили почти 60 заявок, из которых экспертный совет отобрал для участия двадцать один спектакль", - сказали ТАСС в оргкомитете "Рождественского парада".
Организаторы подчеркивают, что все эти годы фестиваль верен своему формату - "привлекать внимание зрителей и театральной общественности к экспериментальным работам новых театров, театров-студий и объединений, творческая программа которых не укладывается в традиционную практику большинства классических площадок".
На все спектакли вход для зрителей свободный.
Афиша "Парада"
Два фестивальных спектакля уже стали минувшей осенью лауреатами Высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" и выдвинуты на "Золотую маску". Это "Птифуры" Анны Викторовой из Петербургского театра "Кукольный формат" и "Комната Герды" режиссера Яны Туминой.
Актер московского "Театра на Покровке" Сергей Загребнев покажет моноспектакль "Записки Ковякина", а Петрозаводский авторский театр "Ad LIBERUM" привезет на фестиваль спектакль "Пир во время чумы" по одноименному произведению Пушкина. Театр "К.А.Р.М.А" из Нижнего Новгорода приглашен со спектаклем "Сон смешного человека" Александра Ряписова.
В числе зарубежных участников - литовский "Настольный театр" со сказкой для детей "Путешествие ягненка", Городской театр Целе из Словении со своей версией пьесы "Отец" французского драматурга Флориана Целлера, Независимый театральный проект Миланы Соколенко и Раули Рзаевой "Небесная, или Четыре часа ее жизни" Русского драматического театра из Баку. Завершит конкурсный показ 18 декабря многолетний участник фестиваля молодежный театр "Предел" из Скопина Рязанской области. Он покажет близкое к фольклору действие "Красный угол" по обрядам и традициям женского народного костюма.
Жюри фестиваля возглавит актер БДТ имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов. В дни фестиваля пройдут обсуждения увиденных работ и мастер-классы. Кроме Дома актера, показы будут проходить на малых сценах "Балтийского дома" и Театра имени Веры Комиссаржевской.
"Рождественский парад" в разные годы стал фестивальным дебютом для многих ныне известных мастеров театра. Среди них - режиссеры Андрей Могучий, Юрий Бутусов, Виктор Крамер, Григорий Дитятковский, актеры Михаил Пореченков, Михаил Трухин, Константин Хабенский.