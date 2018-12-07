В Большом дворце Петергофа откроют выставку предметов петровской эпохи из дворца Монплезир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Выставку предметов эпохи Петра Великого из собрания дворца Монплезир, считавшегося любимым дворцом императора, откроют для широкой публики в субботу в Большом Петергофском дворце. Как сообщила журналистам в преддверии события куратор Екатерина Андреева, экспонаты впервые в истории музея-заповедника будут "зимовать" не в фондохранилище.

"Выставка, которую мы открываем здесь, по сути посвящена восторженной любви Петра Великого к Нидерландам - любви, которая нашла свое воплощение не только в реальной жизни императора и страны, но и в снах великого реформатора. <…> В этом году впервые в истории музея-заповедника "Петергоф" уникальные предметы из Монплезира в зимний период были перевезены не в фондохранилище, а в пространство Большого Петергофского дворца, которое также хранит память о царе-основателе Петергофа", - рассказала куратор.

Петр Великий, будучи ярым противником суеверий, тем не менее записывал свои сны - они были впервые опубликованы в 1885 году и в настоящее время доступны широкому кругу читателей. "Среди сюжетов в снах Петра Великого встречаются голландские мотивы и образы Амстердама, которые мы попытались визуализировать музейными предметами из уникальной коллекции дворца Монплезир - любимого дворца Петра Первого, который за свою схожесть в отделке и убранстве интерьеров с домами богатых голландских горожан получил наименование "Голландского домика Петра Великого", - отметила Андреева.

Что мог видеть во сне Петр I

Экспозиция состоит из нескольких тематических модулей, которые разделены между собой в том числе зеркальными перегородками, создающими сюрреалистический эффект. Основной частью выставки является витрина, посвященная теме сна и пробуждения императора. "Здесь можно увидеть несколько мемориальных вещей, которыми мы по-настоящему гордимся. Это халат Петра Великого, его ночной колпак и несколько предметов интерьера: <…> полотенце русской работы начала XVIII века, умывальный набор и уникальная удивительная ширма китайского производства, которая была доставлена в петровское время в Петергоф", - отметила сокуратор выставки Марина Брюханова.

Отдельной частью выставки является помещенная на подиуме кровать с навесом, символизирующим паруса. "Это копия, не оригинальная кровать Петра Великого. Но вы можете прилечь и посмотреть проекции, которые вполне себе, как нам кажется, могут быть снами Петра", - описал замысел датский дизайнер Арне Кворнинг, также принимавший участие в создании выставки.

Один из модулей посвящен морской тематике как одному из ключевых сюжетов петровских сновидений. В нем представлены как живописные произведения голландских художников-современников государя, табакерка с видом Роттердама, а также шелковая шкиперская куртка императора, напоминающая по своей форме одежду голландских моряков - предполагается, что Петр I мог облачаться в нее во время маскарадов.

В экспозиции представлен и раздел, посвященный голландским публичным аукционам живописи - Петр Великий лично посещал их во время пребывания в Нидерландах и приобретал там произведения местных художников. Также гостей выставки не оставит равнодушными инсталляция в кубе из стекла и зеркальных поверхностей, в центре которого размещены многочисленные голландские тюльпаны из фарфора разных цветов. "Это работа нашей [петербургской] художницы Анны Волковой, которая сегодня живет и работает в Голландии", - отметила генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Экспозиция под названием "Голландский домик. Сны Петра Великого" будет доступна для посещения по 31 марта 2019 года. Выставочный проект подготовлен Петергофом совместно с фондом "Про Арте" в рамках III Петербургской биеннале музейного дизайна при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, генерального консульства Королевства Нидерландов и Датского культурного института.

О музее

По данным Министерства культуры РФ, по итогам 2017 года Петергоф стал самым посещаемым музеем России. В прошлом году в нем побывали 5,3 млн туристов, около 40% из них - иностранцы. Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.