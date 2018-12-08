Друг Хворостовского рассказал о последней мечте певца

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Дмитрий Хворостовский исполнил свою последнюю мечту, поучаствовав в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто", которая номинирована на музыкальную премию Grammy в категории "Лучшая запись оперного произведения". Об этом рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС дирижер Константин Орбелян - коллега и друг прославленного российского оперного певца, который вместе с ним принимал участие в записи оперы.

По словам дирижера, Хворостовский заслужил премию Grammy, но даже сам факт, что в присуждающей ее Американской академии звукозаписи "обратили внимание на Дмитрия, на эту запись, уже огромная победа". "В этом море музыки и записей, всего, что выходит на рынок в мире, они заметили, услышали, увидели, оценили [запись оперы "Риголетто"], и я счастлив", - сказал он.

"Его мечта сбылась, мы сделали этот диск, который вышел в свет в день его смерти, год назад, - напомнил Орбелян. - Конечно, Дмитрий его не увидел в окончательном виде, не держал в руках коробку, но он услышал [запись] в процессе работы, слушал последние монтажи, и ему очень понравилось. Тогда, летом 2016 года, он выложился полностью, выложил все, что возможно было и невозможно, он был еще в прекраснейшей форме... Ведь он не сдавался ни на секунду, был настоящий борец".

Как заявил дирижер, Хворостовский мечтал записать "Риголетто". "Когда в 2015 году ему сказали, что он болен, Дмитрий сказал мне: "Я должен сделать еще две вещи - записать "Риголетто" и [оперу] Свиридова "Отчалившую Русь". И вот в июле 2016 года в Каунасе с моим оркестром, которым я дирижирую, вместе с потрясающими артистами - нынешней суперзвездой, солисткой Метрополитен-опера Надин Сьерра, замечательным тенором Франческо Демуро и другими мы записали оперу", - поведал собеседник агентства.

"Это очень эмоционально, я счастлив и очень рад за Дмитрия Хворостовского, ведь существуют тысячи записей гениальной оперы Верди, которую исполняли великие артисты прошлого. И вот так получается, что последняя запись Дмитрия, его последняя мечта, выдвинута на премию - это достаточно эмоционально", - сказал Орбелян по телефону из Еревана.

Дирижер напомнил, что после работы над "Риголетто" Хворостовский вместе с ним записал в Санкт-Петербурге и вокальную поэму Георгия Свиридова на стихи Сергея Есенина "Отчалившая Русь", исполнив таким образом и другую свою мечту. Эта запись также была номинирована на Grammy в прошлом году, в день похорон Хворостовского.

Орбелян признался, что для него выдвижение на премию оперы Свиридова "было очень неожиданно, потому что "Отчалившая Русь" далеко не популярное произведение". По его словам, стихи Есенина, тематика, посвященная революции, были очень важны для Хворостовского. "То, что американцы это оценили, выставили [оперу в номинанты на Grammy], было для меня удивительно и очень значимо", - добавил дирижер.

На церемонию награждения приедет семья

Известие о выдвижении на Grammy Орбелян получил в пятницу за пятнадцать минут до выхода на сцену в Ереване, где он участвовал в концерте, посвященном 30-летию землетрясения в армянском Спитаке. Дирижер сообщил, что позвонил супруге Хворостовского Флоранс и они договорились, что на торжественную церемонию награждения Grammy приедут в Лос-Анджелес все вместе, в том числе дети певца Максим и Нина.

По словам Орбеляна, 13 декабря в Каунасе состоится концерт памяти Хворостовского. "Это будет концерт с тем же самым оркестром, с теми же исполнителями, с которыми мы с Дмитрием записывали "Риголетто" - они очень хотели выступить и сделать концерт памяти [российского певца], - сказал он. - Это очень приятно, трогательно".

Народный артист РФ, оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни в возрасте 55 лет. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность. В последний раз он появился на публике в июне 2017 года на австрийском фестивале.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.