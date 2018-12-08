Алексей Учитель выступил против ограничения проката американского кино в России

"Никакими ограничениями мы себе авторитет серьезный не завоюем. Можно отвоевать временные позиции, но наше кино сегодня само способно завоевывать себе место в российском прокате, конкурируя с американскими картинами", - заявил он в интервью корреспонденту ТАСС в пятницу накануне старта Недели российского кино в Нью-Йорке, которая продлится до 14 декабря.

"В последние два-три года вышли уже не менее десятка картин, которые очень успешно прошли в российском прокате. И я бы двигался именно по этой тенденции - надо и дальше конкурировать, а не запрещать", - подчеркнул режиссер.

Надо делать качественное кино

Он признал, что пока существует "некий перекос в отношении голливудского кино" в российских кинотеатрах. "Но это не значит, что прокат надо просто ограничить, - считает Алексей Учитель. - Надо делать качественное кино: эмоциональное, талантливое, интересное, с потрясающими идеями. Только так мы завоюем зрителя, что уже и происходит: за два года мы поднялись в прокате с 13% до 30% доли российского кино, и это произошло не путем ограничений, а само собой".

Вместе с тем режиссер считает, что можно было бы изменить устоявшуюся традицию выхода премьерных фильмов в прокат в один и тот же день - по четвергам. "У нас существует четверг, когда выходят все новые фильмы. Иногда получается так, что в одну неделю скапливаются три-четыре качественных премьеры, явных хита, среди которых есть и российское кино", - пояснил он.

"Тогда возникают трудности, потому что мы фактически друг у друга отнимаем зрителя. Я бы лучше подумал, как вот это развести, как договариваться и с прокатчиками, и с продюсерами, чтоб довольно точно расставить [день выхода премьеры в прокат], чтоб не мешать друг другу", - добавил режиссер.

Российское кино ждет прорыва

Алексей Учитель также высказал мнение, что в ближайшие годы в российском кино должны появиться новые имена, способные осуществить прорыв, продемонстрировать зрителю совершенно новые образцы творчества. "Я могу назвать не одну фамилию режиссеров, которых я люблю и уважаю, и это не зависит от их возраста или опыта. Но дай Бог, чтобы завтрашний день российского кино, то, что будет через несколько лет, стало совершенно непредсказуемым", - отметил он.

"Мы знаем определенные традиции нашего кино, знаем, кто и что может на сегодняшний день, имеем известных режиссеров, от которых понимаем, что получим, но лично я жду новых имен. Уверен, это будут прекрасные, интересные и талантливые картины, как прорыв, который в свое время сделал, например, Юра Быков", - поделился Учитель.

"Я говорю об этом с гордостью, потому что первые три фильма он снял именно на нашей студии (киностудия "Рок" - прим. ТАСС), но для этого надо было иметь мужество, так как человек не имел никакого режиссерского образования, только актерское. Однако первый его сценарий "Жить" настолько меня поразил, что мы без сомнения его запустили", - вспомнил Учитель, который возглавляет киностудию "Рок".

"Вот таких открытий хотелось бы больше. Конечно, не конкретно как Юрий Быков, который талантливый, противоречивый в творчестве, но, безусловно, интересный человек. Лично мне среди появляющихся у нас картин и завоевывающих зрительский авторитет не хватает эмоции, такого особенного, эмоционально-творческого направления", - заключил режиссер.

Меры протекционизма российского кино

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский выразил мнение, что меры протекционизма российского кинематографа должны быть усилены, иначе Голливуд может разрушить отечественную киноиндустрию. Так глава ведомства прокомментировал предложение режиссера Карена Шахназарова об ограничении проката американских фильмов в РФ.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков также считает несправедливым, что зарубежное кино собирает в России миллиарды в то время, когда Запад объявляет стране санкции. Режиссер считает, что "французское кино поднялось именно на дозировании зарубежного кино".