Алексей Учитель: власти США помогли не допустить срыва Недели российского кино в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Режиссер Алексей Учитель выразил благодарность сотрудникам посольства США в Москве за оперативную помощь в предоставлении американских виз режиссерам и киноактерам, участвующим в Неделе российского кино в Нью-Йорке.

"Я был абсолютно уверен, что отсутствие виз приведет к срыву Недели, но, к моему удивлению, они [сотрудники посольства] сразу пошли навстречу и все было сделано мгновенно", - сказал режиссер в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС. Неделя российского кино в Нью-Йорке, которую организует киностудия "Рок" Учителя и фонд "Фестиваль "Вишневый сад", начинается в субботу и продлится до 14 декабря.

По словам Учителя, речь идет о целой группе российских кинодеятелей. "Меня удивило, что у многих участников предстоящей Недели не было американской визы, но из-за нынешней ситуации мы не могли быстро пройти процедуру их оформления", - отметил режиссер.

"Когда мы обратились в американское посольство с просьбой сделать это максимально быстро, то на самом деле ожидали получить формальный отказ. Тем не менее это было сделано практически мгновенно, да и еще и с комментарием: "Очень здорово, что вы проводите такую неделю и показываете российские фильмы", - рассказал он.

Культура побеждает любые преграды

"Это доказывает, что культура побеждает любые политические преграды. Мы в этом только что убедились", - подчеркнул режиссер.

В связи с этим Учитель заверил, что приложит максимум усилий и в следующем году в ходе международного кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, президентом которого он является, познакомит российского зрителя с лучшими и многочисленными американскими документальными фильмами.

"В ответ на такое участие в нашей просьбе - фестиваль "Послание к человеку", - сказал он. - Тем более нам действительно очень интересно американское документальное кино. Мы обязательно сделаем серьезную программу из этих фильмов".

Директор фонда "Фестиваль "Вишневый сад" Мария Шкловер пояснила, что при подаче заявок на визы российским кинодеятелям возможные даты записи на интервью в посольстве США в Москве были заняты на три месяца вперед. "Нам предлагали ехать в Болгарию, Грузию, Казахстан, в посольствах которых вынуждены получать американские визы в подобных случаях многие известные гастролирующие музыканты и артисты. Но, думаю, в нашем случае свою роль сыграл человеческий фактор - после просьбы Алексея Учителя все было сделано в самые кратчайшие сроки", - отметила она.

По словам Шкловер, с большим удовольствием площадку для проведения фестиваля предоставил и театр "Школа изобразительного искусства" (School of Visual Arts) на Манхэттене. "Театр очень позитивно воспринял наши планы. Они вообще большие интернационалисты, проводят фестивали индийского, французского кино, многих других стран, и очень обрадовались, что в течение недели у них будут транслироваться лучшие и новые фильмы российских авторов", - отметила она.

В рамках Недели российского кино перед зрителями Нью-Йорка выступят режиссеры Авдотья Смирнова, Алексей Учитель, Сусанна Альперина, Ольга Зуева, актеры Дмитрий Нагиев, Данила Козловский и многие другие. Они представят одни из наиболее ярких и обсуждаемых премьер российского кино. Среди них картины "Непрощенный", "Анна Каренина", "Собибор", "Гофманиада" и другие.