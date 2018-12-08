Алексей Учитель приступает к работе над фильмами о Викторе Цое и Дмитрии Шостаковиче

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Режиссер Алексей Учитель приступает к работе сразу над двумя кинолентами об известных людях. В настоящее время проходит кастинг актеров для съемок в фильме "Сорок семь" о Викторе Цое, параллельно идут переговоры со сценаристом будущей киноленты о Дмитрии Шостаковиче, рассказал режиссер в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС.

Алексей Учитель находится в Нью-Йорке как один из организаторов Недели российского кино, которая пройдет 8-14 декабря. "Сейчас у меня идет кастинг, выбор натуры по будущим съемкам, которые начнутся летом следующего года, фильма под названием "Сорок семь", - пояснил Учитель.

"Сорок семь" - так должен был называться последний альбом Виктора Цоя, однако он был выпущен после его гибели уже под другим названием - "Черный альбом". "Этот фильм, конечно, будет связан с Виктором Цоем, но, как ни странно, не о нем, - сообщил режиссер. - Это довольно странная картина-притча. Ее главный герой - водитель автобуса, в который врезался Цой".

Учитель напомнил, что в свое время довольно много снимал музыканта и хорошо знал его. "Но для меня все равно удивительно то, что происходит почти уже тридцать лет, как не стало Цоя. И дело даже не в том, что его песни поют - и молодые люди, и даже дети", - сказал Учитель.

"Дело в том, что он настолько сидит в наших мозга. И это не только песни, - заметил режиссер. - Вот эту загадку я и попытаюсь с помощью картины отгадать".

Фильм-впечатление о Шостаковиче

Алексей Учитель рассказал и о планах над работой с еще одной картиной. "В Нью-Йорк я еду не только для Недели кино, но и для встречи со сценаристом, - сказал он. - В планах - не биография, а фильм-впечатление о потрясающем человеке, не только композиторе, а именно человеке Дмитрии Шостаковиче. Фильм будет строиться вокруг его своеобразном девятидневном путешествии, который он совершил на корабле в Америку".

Режиссер рассказал, что каждый новый фильм он снимает по-новому - для себя и для зрителя. "Каждое кино надо снимать не как последнее, а как первое, - отметил он. - Я каждый раз хочу ощущать себя дебютантом, и мне не важно, снимаю ли я биографию, историческую ленту, современность. Я хочу сделать так, как до этого никогда не делал".

"Меня даже иногда в этом обвиняют, что снимаю очень разные фильмы. Но я это делаю абсолютно сознательно. Может, потому, что поздно начал заниматься игровым кино, и еще есть азарт сделать так, как не пробовал до этого", - добавил он.

О Цое и Шостаковиче

Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет в результате столкновения автомобиля, которым он управлял, с автобусом "Икарус" на трассе в нескольких десятках километров от Риги. Смерть музыканта была мгновенной, водитель автобуса не пострадал. Последний "Черный альбом", который был доработан музыкантами "Кино" уже после смерти Цоя, вышел в 1991 году.

Шостакович побывал в США три раза - дважды в составе официальной советской делегации, а третий - в июне 1973 года на трансатлантическом круизном пароходе "Лермонтов", совершавшем свой первый маршрут в Нью-Йорк. Композитор путешествовал вместе со своей супругой, будучи уже серьезно болен. Официальным поводом поездки стало присуждение композитору степени почетного доктора Университета Нортвестерн в Чикаго.