Городище Сыганак в Казахстане внесли в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО

АСТАНА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Развалины средневекового городища Сыганак, расположенного в Кызылординской области Казахстана, внесли в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная цель такого списка - сделать известными и защитить от уничтожения объекты, которые являются уникальными в своем роде.

"В настоящее время ведутся работы по реставрации и оцифровке архитектурных сооружений кыпчаков (группа тюркских племен - прим. ТАСС) и древней столицы Казахского ханства - городища Сыганак. Этим занимаются научно-исследовательский центр археологии Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави и республиканское государственное предприятие "Казреставрация". Городище Сыганак включено в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется, что Сыганак, как и другие культурно-исторические памятники, станет местом посещения туристов", - сообщает агентство "Казинформ".

Отмечено, что в ближайшее время восточные ворота древнего города будут подняты до 3 метров в высоту, им вернут прежний архитектурный облик. В целом на территории Кызылординской области предусмотрено строительство необходимой сервисной инфраструктуры, а на ее основе - создание туристского кластера.

Развалины городища Сыганак (X - XVII вв.) занимают порядка 20 га. Древний город окружала защитная стена с 15 башнями. Здесь обнаружили остатки мечетей, мавзолеев, медресе, жилые застройки, канал для поступления воды. В разные годы город Сыганак был столицей Кыпчакского ханства (XI - XIII вв.), государства Ак Орда (XIII - ХІV вв.), Казахского ханства (XV - XVII вв.) и одним из центров торговли на Великом Шелковом пути.