Алиса Фрейндлих весной 2019 года сыграет главную роль в созданном для нее спектакле в БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ Алиса Фрейндлих, которая в субботу отмечает свое 84-летие, весной 2019 года сыграет главную роль в спектакле "Волнение", написанном специально для нее. Об этом сообщила пресс-служба Большого драматического театр (БДТ) им. Г. А. Товстоногова, на сцене которого пройдет премьера.

"Дорогая Алиса Бруновна, желаем вам крепкого здоровья, новых работ в театре и кино, много счастливых моментов в кругу любимых и друзей. Алиса Бруновна служит в БДТ уже 35 лет. Сейчас она работает над главной ролью в спектакле "Волнение", премьера которого состоится весной 2019 года. Спектакль ставит режиссер Иван Вырыпаев по пьесе, которую он написал специально для Алисы Бруновны", - говорится в сообщении БДТ.

Ближайший спектакль, в котором сыграет Фрейндлих, состоится 11 декабря. Актриса исполнит главную роль в постановке Андрея Могучего "Алиса". Ее можно также увидеть на сцене БДТ в спектаклях "Война и мир Толстого" (Наталья Ильинична, сотрудник музея), "Дядюшкин сон" (Москалева Марья Александровна) и "Лето одного года" (Этель Тэйер).

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде, пережила блокаду. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран".

Среди известных киноролей актрисы также героини из фильмов "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Линия Марты" (2014) и другие.

Актриса проработала более 20 лет в театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ролей. Является лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2008). Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2004, 2009).