"Ленфильм" летом 2019 года приступит к съемкам фильма о победе на Халхин-Голе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" планирует начать съемки фильма о победе советско-монгольских соединений над японскими войсками у реки Халхин-Гол на территории Монголии в 80-ю годовщину битвы - летом 2019 года. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства культуры РФ со ссылкой на генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина.

"Мы разработали литературный сценарий ленты "Халхин-Гол" и хотели бы, чтобы Минкультуры помогло нам провести творческую и историческую экспертизы текста", - сказал Пичугин на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Со своей стороны министр пообещал, что направит сценарий на историческую экспертизу в Российское военно-историческое общество (РВИО), а творческий анализ может провести "Фонд кино".

Меморандум о создании ленты был подписан 12 сентября 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как напомнил Пичугин, этому предшествовало предложение президента Монголии Халтмаагийна Баттулги президенту России Владимиру Путину о совместной работе над фильмом.

Фильм будет создаваться в сотрудничестве с Монголией и Китаем. Сценаристом выступил Сергей Снежкин, автор сценария к картине "Сталинград".

Конфликт у реки Халхин-Гол развивался с мая по сентябрь 1939 года, когда японская армия вторглась на территорию Монголии. Совместно с монгольскими частями сопротивление захватчикам оказали советские войска, размещенные в Монголии согласно Протоколу о взаимной помощи 1936 года. Японские силы были разбиты, после чего в сентябре было подписано соглашение о ликвидации конфликта. Безвозвратные потери японской стороны составили около 25 тыс. человек, советско-монгольских частей - около 8 тыс. человек.