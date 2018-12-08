Владимир Этуш после болезни вышел на сцену Вахтанговского театра

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Этуш впервые после болезни появился в субботу на сцене Театра имени Вахтангова в спектакле "Бенефис". Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

Он напомнил, что 25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был заменен в связи с плохим самочувствием актера. Спектакль перенесли на 13 декабря. "Однако сегодня Владимир Абрамович сам вышел на замену: вместо спектакля "Посвящение Еве" решено было показать "Бенефис", - пояснил Крок.

Он также добавил, что объявленный на 13 декабря спектакль "Бенефис" с участием Этуша тоже состоится.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог, участник Великой Отечественной войны. На его счету около сорока фильмов, самые известные из них - "Овод", "Председатель", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода". Был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).