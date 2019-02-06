Музей "Исаакиевский собор" представит неизвестные работы архитектора храма Спаса на Крови

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Музей-памятник "Исаакиевский собор" в Петербурге в апреле подготовит выставку об архитекторе храма Спаса на Крови Альфреде Парланде, где представит неизвестные публике работы мастера. Экспозиция будет посвящена 100-летию со дня смерти архитектора, сообщил в среду директор музея Юрий Мудров.

"В конце апреля мы откроем большую выставку в музее Российской академии художеств в Петербурге. Это будет проект, где будут представлены очень многие оригинальные вещи, свидетельства о жизни его семьи", - сказал Мудров на презентации выставки, посвященной Парланду, в Великом Новгороде.

Как уточнила ТАСС старший научный сотрудник "Исаакиевского собора" Наталия Толмачева, на апрельской выставке покажут акварельные работы Парланда и фотографии его авторства, которые ранее не представляли публике.

Экспозиция, которая открылась в среду в Великом Новгороде в Музее изобразительных искусств, содержит портреты, фотографии и чертежи из собрания Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", фотографии Парланда и его родных из частных собраний. Кроме того, музей представил ряд проектов храмов, которые могли быть реализованы на месте нынешнего Спаса на Крови. Эта экспозиция будет путешествовать по регионам, где были или до сих пор сохранились постройки, возведенные по проекту Парланда, - в Псковской и Смоленской областях, а также в Республике Марий Эл.

Альфред Парланд (1842-1919) - русский архитектор, главным его трудом считается храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге. Парланд выступил его архитектором, инженером-строителем и декоратором и посвятил этой работе более 20 лет.