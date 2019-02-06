Французская певица Zaz представила в Москве новый альбом

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Французская певица Zaz в среду в Москве представила четвертый студийный альбом Effet Miroir. Выступление прошло в концертном зале "Крокус Сити Холл", передает корреспондент ТАСС.

Перед концертом Zaz рассказала ТАСС, что волнуется уже не так сильно, как перед своим выступлением в Санкт-Петербурге, которым она открыла мировое турне.

"Сегодня уже нормально. Когда был первый концерт в Санкт-Петербурге, я нервничала целый день, не находила себе места. Сейчас я уже успокоилась, но всегда начало турне - это самое сложное время. Очень много думаешь обо всем, об организации и очень волнуешься, конечно", - сказала певица.

Как сообщили организаторы концерта, все билеты на него были раскуплены. "Sold-out более 7 тыс. билетов", - сказал собеседник агентства.

Программа концерта

На разогреве у французской певицы выступила группа Gipsy Traffic, сформированная музыкантами Zaz.

Российские поклонники аплодировали и кричали "браво", а после одной из первых песен Zaz запустили на сцену бумажные самолетики. Каждое слово песни Je veux ("Хочу") зал исполнял на французском языке следом за певицей. Zaz также исполнила хиты Les passants ("Прохожие"), Que vendra ("Что бы не случилось"), Demain c'est toi ("Завтра ты") и другие.

В шоу были использованы видеокадры с собственными картинами певицы, на сцене появлялись изображения планет, звезд и падающих комет.

Прощаясь с поклонниками, Zaz объявила, что планирует вернуться в Москву на фестиваль Zavtra, который будет проходить с 10 по 11 августа в Москве и Санкт-Петербурге.

Благотворительная инициатива

Помимо творческой деятельности певица развивает собственный некоммерческий проект - ассоциацию Zazimut, целью которой является объединение благотворительных организаций из разных стран. В каждом городе, где она выступает, Zaz выбирает благотворительную организацию, чтобы познакомить с ней своих слушателей. В этот раз партнером своего проекта певица выбрала Центр "Благосфера". Перед началом концерта волонтеры в холле рассказывали поклонникам певицы о мероприятиях центра и собирали пожертвования на развитие этого проекта.

Во время концерта директор центра Наталья Каминарская со сцены обратилась к залу вместе с Zaz. "С сегодняшнего дня мы являемся частью огромной международной глобальной сети Zazimut <...> Если вас интересует, что такое благотворительность и как себя в ней применить, то это к нам. Приходите в гости, мы вас познакомим с настоящими активными благотворительными фондами, которые работают в самых разных сферах", - сказала Каминарская.

Zaz

Изабель Жеффруа, более известная как Zaz, в своем творчестве соединяет жанры эстрадной песни, французского шансона, джаза и фолк-музыки. В ее репертуаре - композиции Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сержа Генсбура и Мирей Матье, а также собственные песни Je Veux, Les Passants и многие другие.

4 февраля певица выступила в Санкт-Петербурге, российские города открыли ее мировое турне. Новый альбом Zaz вышел в свет 16 ноября 2018 года. В последний раз певица выступала в Москве в марте 2018 года в рамках вручения Международной профессиональной музыкальной премии Bravo.