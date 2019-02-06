Музыканты из КНР дадут в Мариинском театре концерт по случаю китайского Нового года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Музыканты из КНР дадут в четверг в Мариинском театре большой праздничный концерт по случаю Нового года по лунному календарю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Концерт в честь китайского Нового года пройдет на исторической сцене Мариинского театра и будет приурочен также к 70-летию установления дипломатических отношений нашей страны с Китайской Народной Республикой", - сказала сотрудник пресс-службы Екатерина Ордовская, отметив, что первый подобный концерт в Мариинском театре прошел в 2017 году.

На этот раз петербуржцы познакомятся с исполнительским искусством Сучжоуского китайского оркестра под управлением маэстро Пэн Цзяпэна. Солистами выступят виолончелистка Кан Цяосюань, а также Чжу Чанъяо, играющий на старинной китайской скрипке эрху с двумя металлическими струнами.

В исполнении Сучжоуского китайского оркестра прозвучат традиционная музыка и современные аранжировки народных китайских мелодий. В программе - "Весенняя праздничная увертюра" Ли Хуаньчжи - Пэн Сювэня, "Моя родина" Лю Вэньцзиня, "Сон бабочки" Чжао Цзипина, "Лирические вариации" Лю Чанъюаня, "Отражение луны в источнике Эрцюань" Хуа Яньцзюнь - Чжу Чанъяо, каприччио "Макао" Ван Данхуна.

Сучжоуский оркестр был основан администрацией Сучжоу для исполнения китайской национальной музыки (включая музыку регионов Сучжоу и Цзяннань) на родине и за рубежом. Также в репертуаре коллектива представлены классические сочинения и опусы современных композиторов. В оркестре 90 музыкантов, многие из которых являются выпускниками ведущих консерваторий Китая.

Первый концерт в честь китайского Нового года прошел в 1998 году и с тех пор ежегодно проводится по всему миру. За это время было организовано более 150 праздничных концертов в 20 странах мира. Для гастролей в рамках проекта выбирается оркестр одного из регионов Китая (каждый год это новый коллектив), чтобы познакомить слушателей с многообразием стилей и богатством музыкальных традиций страны. В 2019 году в числе городов, принимающих китайскую новогоднюю программу, - Люцерн, Дрезден, Гамбург, Будапешт, Варшава, Москва и Санкт-Петербург.