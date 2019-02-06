Руководитель Департамента культуры Москвы сыграл в спектакле, посвященном Пушкину

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский 6 февраля дебютировал в качестве артиста на сцене театра "Школа современной пьесы", где принял участие в спектакле "Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина". Зал малой сцены "Зимний сад", рассчитанный на 200 мест, был переполнен, некоторым зрителям пришлось стоять, передает корреспондент ТАСС.

Спектакль длился больше двух часов и проходил в формате беседы. В рамках представления Кибовский, театральный режиссер Иосиф Райхельгауз, которому принадлежит идея спектакля, и директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев обсудили случаи из жизни поэта, в том числе исторический курьез с "генеральским чином" Пушкина, факты из биографии Жоржа Шарля Дантеса, подробности дуэли Дантеса с Пушкиным и судебных разбирательств после этого трагического события. Участники постановки даже попробовали провести эксперимент с муляжом скелета, чтобы разобраться, каким образом во время дуэли Дантес держал руку, что в нее попала пуля.

Импровизация на сцене

"Это первый мой опыт на сцене, и надеюсь, что разовый, мы же не артисты с Богатыревым. Мы не играли, а предложили людям "прожить" эти события. Надеюсь, зрители не разочаровались. Это был некий момент нашего музейного закулисья, не менее интересного, чем театральное", - сказал Кибовский журналистам после премьеры.

Он отметил, что постановка приурочена ко дню дуэли (8 февраля) и дню памяти Пушкина (10 февраля).

"Это импровизация, которая дала нам поговорить еще раз в оригинальном формате об этих событиях и сделать какие-то детали более понятными для зрителей", - добавил он.

Кибовский является кандидатом исторических наук, он автор многочисленных публикаций по истории российской императорской армии, а также по идентификации портретов русских офицеров XVIII-XIX веков на основе сведений о форменной одежде и наградах. С 2004 года преподает историю военного костюма в Школе-студии МХАТ. Является председателем Московского отделения Российского военно-исторического общества.

Идея спектакля

Как отметил в разговоре с журналистами Райхельгауз, идея спектакля пришла к нему, когда он по радио услышал лекцию Кибовского.

"Во-первых, я узнал очень много нового для себя, интересного. И я предложил Александру Владимировичу [Кибовскому] повторить это в форме спектакля. Думаю, этот жанр - монолог историка Александра Кибовского", - сказал режиссер.

Он уточнил, что премьера открывает цикл театральных постановок "Истории из истории", в который войдут спектакли, основанные на реальных событиях, документах и расследованиях.

"Возможно, следующий спектакль будет о декабристах. Важно, чтобы это было интересно слушать, [чтобы это было] художественно, исторически верно. Думаю, такие постановки надо делать раз в месяц", - добавил Райхельгауз.

Все доходы от продажи билетов на спектакль будут направлены в благотворительные фонды.

В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения Пушкина.