В Париже прошел торжественный вечер в честь Эрика Булатова

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Руководители ведущих музеев Европы и многочисленные коллеги по творческому цеху стали в среду участниками торжественного вечера в Париже в честь российского художника Эрика Булатова. В приветствиях 85-летнему мастеру, поступивших из многих стран, отмечен его большой вклад в развитие мировой культуры.

"Эрик Булатов создал новое направление в отечественной живописи, - сказал посол России во Франции Алексей Мешков. - Российский мастер по праву признан реформатором современного искусства, которое сегодня невозможно представить себе без его работ" .

На протяжении десятилетий имя Булатова, отмечалось на вечере, связывают с такими направлениями, как нонконформизм и соц-арт, сыгравшими важную роль в развитии постмодернистского искусства. Поздравить художника пришел также живописец Олег Целков.

Приветствие мастеру направил министр культуры России Владимир Мединский. Добрые пожелания юбиляру передали также генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, руководитель Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев.

Единое пространство культуры

"Булатов - яркий и глубокий художник, чье творчество хорошо знают и ценят не только в России, но и во Франции, других странах Европы", - сказал ТАСС дипломат Жан Каде, возглавлявший в минувшем десятилетии посольство Франции в Москве. "Каждая выставка Булатова - это событие, - заметила супруга дипломата Элизабет Каде. - Его творчество обогатило диалог наших стран в области культуры".

В минувшие десятилетия состоялось более 40 персональных выставок художника, в том числе в Амстердаме, Женеве, Лондоне, Мадриде, Мюнхене, Нью-Йорке, Как сообщил Булатов, его новая авторская выставка пройдет вскоре в Шарлеруа. "Экспозиция включит картины, созданные за последние три-четыре года", - сказал он.

Художник много сотрудничает с общественными объединениями, меценатами. Его помощь в возрождении традиций отметили коллекционер Надежда Мартынова, а также руководители компании "Абрау- Дюрсо".

Главная тема

Булатов, родившийся в Екатеринбурге и окончивший Художественный институт имени Сурикова, считает важнейшим рубежом в своем творчестве картину "Иду", которую он создал в середине семидесятых. "Я стремился передать в этой работе свое восприятие свободы, - рассказал мастер. - С тех самых пор эта тема оставалась для меня главной".

Булатов поблагодарил всех, кто пришел поздравить его в этот вечер в парижскую резиденцию посла России. В зале торжеств дипломатического представительства в исполнении французских и российских музыкантов прозвучали любимые песни художника. "Подмосковные вечера" артисты исполнили вместе с залом.