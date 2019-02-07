Режиссер Юрий Александров возобновит к 350-летию Петра I оперу Доницетти о русском царе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель театра "Санктъ-Петербургъ Опера", народный артист России Юрий Александров возобновит открытую им для музыкальной сцены раннюю оперу Гаэтано Доницетти "Петр Великий - царь всея Руси". Об этом решении режиссер сообщил в четверг ТАСС, комментируя обращение министра культуры России Владимира Мединского к театральным деятелям о подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого (1672-1725).

"Мы решили капитально возобновить оперу Доницетти "Петр Великий - царь всея Руси", которая впервые была поставлена полтора десятилетия назад - в год 300-летия Санкт-Петербурга и стала настоящей сенсацией в мире оперной сцены. Нам пришлось по крупицам восстанавливать это произведение, и оно многие годы занимало особое место в нашем репертуаре", - сказал режиссер, добавив, что это будет первый случай возобновления за всю 30-летнюю историю труппы. Будут произведены вводы новых артистов, обновлены декорации и костюмы.

Партитура оперы, созданной 22-летним композитором, исчезла после пожара в Театре Ля Фениче (1823). Об опере не вспоминали в течение 180 лет. Юрий Александров заново открыл миру этот шедевр. Режиссеру пришлось провести детективное расследование в поисках исчезнувшей партитуры. Был привлечен оперный театр имени Доницетти в Бергамо, венецианский театр "Ля Фениче", Фонд и Издательство "Дома Рикорди", владеющего правом на музыку композитора, а также генеральное консульство Италии в Петербурге. В результате кропотливой работы, которая длилась на протяжении трех лет, фрагменты партитуры, рассеянные по всей Италии, были собраны воедино.

Как рассказал Александров, после петербургской премьеры решением Итальянской академии музыки эта опера, считавшаяся безвозвратно утраченной, была внесена в реестр сочинений Гаэтано Доницетти. А петербуржец за свое подвижничество получил в Бергамо медаль имени Доницетти.

Большой поклонник музыки великого итальянца, петербургский режиссер в разные годы поставил на российских и зарубежных сценах его оперы "Дон Паскуале", "Любовный напиток", "Лючия ди Ламмермур","Театральные условности и неудобства". Первым в России он поставил оперы Доницетти "Колокольчик" и "Рита".