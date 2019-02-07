Русский музей отправит на выставку в Третьяковку картину Репина о заседании Госсовета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный Русский музей отправит в феврале на выставку в Москву картину Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения", сообщили в четверг в пресс- службе музея.

Полотно размером 4x8 м снимут из экспозиции в Михайловском дворце в понедельник и доставят в Третьяковскую галерею вместе с 54 живописными и 24 графическими произведениями художника.

"В связи с грядущим юбилеем Ильи Репина ведущие музеи страны готовят масштабные выставки, посвященные творчеству великого мастера. В Русском музее хранится уникальная коллекция шедевров художника, без которых представление о его творчестве не может быть полным. Важным событием выставки в Москве станет экспонирование крупноформатного полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея", - говорится в сообщении пресс-службы.

Русский музей также планирует провести экспозицию к юбилею Репина в Санкт-Петербурге, она откроется в октябре. На выставке будут представлены более 200 живописных и графических работ, документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством мастера.

Илья Репин (1844 -1930), русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской Академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров. Его кисти принадлежат картины "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Садко в подводном царстве", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие известные произведения.

Русский музей регулярно предоставляет произведения из своего собрания для временных выставок в других городах. Сейчас в Третьяковке находятся более 100 работ Архипа Куинджи из коллекции Русского музея.