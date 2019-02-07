Ирина Муравьева в свой юбилейный год сыграет в российской версии мюзикла "Хелло, Долли!"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народная артистка России Ирина Муравьева в пятницу принимает поздравления с юбилеем. Как рассказала ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова, главный подарок ждет и актрису, и публику весной - в апреле она исполнит главную роль в музыкальном спектакле.

"Это будет постановка "Всегда зовите Долли!", - пояснила директор театра, в котором Муравьева работает уже много лет. - Ставит "вахтанговец" Владимир Иванов". В основе спектакля - пьеса Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!". Зрители знают эту пьесу по американскому мюзиклу "Хелло, Долли!" и одноименному фильму с Барброй Стрейзанд.

Как обещают создатели постановки, в спектакле будет много музыки, танцев, в нем также занята молодежь Малого театра, репетиции уже идут. В пятницу же, как рассказала Тамара Михайлова, торжеств в честь Муравьевой в Малом театре не будет. "Все состоится весной", - добавила директор.

"В эту пятницу не буду праздновать, отмечу позже", - подтвердила ТАСС Муравьева.

Роли и жизнь

Ранее Муравьева рассказала ТАСС, что с годами практически не изменилась. Также она призналась, что всегда испытывала смущение, выслушивая комплименты от поклонников, и "совершенно не могла понять, как себя вести". Она пояснила, что зрители совсем не знают настоящую Муравьеву, которая сильно отличается от своих ролей в фильмах "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная". Актриса добавила, что она и ее персонажи - "это абсолютно разные вещи".

При этом Муравьева не собирается писать автобиографию, чтобы хотя бы слегка раскрыться перед зрителями. Она убеждена, что публике "это совершенно не нужно", и с улыбкой добавила, что вся ее жизнь - " один большой секрет".

Из биографии актрисы

Ирина Муравьева вспоминает, что всегда мечтала стать актрисой. Она подавала заявления сразу во все театральные вузы Москвы, но ее никуда не приняли. Однако сама Муравьева была уверена, что "обязательно должна поступить", потому что это будет ее жизнью. В итоге актрису приняли в драматическую студию при Центральном детском театре, где она потом проработала семь лет, играя, в основном, детей. Самой заметной ролью в ЦДТ у нее была Любовь Шевцова в инсценировке романа Фадеева "Молодая гвардия".

Затем творческая биография Муравьевой продолжилась в Театре имени Моссовета, где она прослужила 16 лет. Тогда в репертуаре актрисы появились интересные героини из произведений современных авторов. Она, к примеру, участвовала в спектакле "Дальше - тишина", где в главных ролях выступали Фаина Раневская и Ростислав Плятт, а Муравьевой досталась роль их внучки Роды. Параллельно Муравьева закончила ГИТИС и в 1993 году по приглашению Юрия Соломина перешла в Малый театр, в котором работает по сей день.

Кинематограф сыграл огромную роль в судьбе актрисы. Зрители запомнили Муравьеву уже после ее кинодебюта, когда в 1974 году она снялась в картине режиссера Самсона Самсонова "Чисто английское убийство". В дальнейшем признание принесли ей и такие фильмы как "Эта женщина в окне", "Артистка из Грибова", "Бабник".

Сейчас на счету Ирины Муравьевой более сорока киноролей и почти столько же тетральных. Пока конкретных планов, касающихся съемок в кино, у актрисы нет. Однако она не исключает, что в будущем проекты появятся. "Если будет какая-то стоящая роль - конечно, не буду отказываться", - пояснила Муравьева.