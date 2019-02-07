"Современник" покажет спектакль Михаила Ефремова про жизнь закулисья

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" покажет в пятницу спектакль Михаила Ефремова "Дюма" - трагикомедию по пьесе Ивана Охлобыстина. Премьера состоится на основной сцене исторического здания театра на Чистопрудном бульваре, которое открылось в декабре 2018 года после капитальной реконструкции.

На генеральном прогоне спектакля Охлобыстин рассказал журналистам, что его пьеса посвящается всем "актерам, так и не прочитавшим свой заветный монолог". Главные герои постановки - актеры провинциального театра, всю жизнь играющие "Трех мушкетеров" Александра Дюма-отца. Они и в жизни называют друг друга Атос, Портос и Арамис, готовятся к очередному выходу на сцену и параллельно решают вполне житейские вопросы. Перед очередным спектаклем артисты узнают, что на роль Д' Артаньяна назначен новый исполнитель - купивший право на один вечер выйти на сцену местный фармацевт Дмитрий Артаньян.

В пьесе практически нет вставок из произведений Александра Дюма, однако артисты читают монологи из других знаменитых произведений - "Чайки" Чехова, "Сирано де Бержерака" Ростана, "Ричарда III" Шекспира. Перед началом спектакля к зрителям выходит актер, изображающий Дюма. Обращаясь к публике, он просит убрать все "звуки и мерцания, не имеющие отношения к спектаклю, которые мешают донести смысл". Иными словами, артист просит выключить мобильные телефоны, поскольку помехи от них делают зрительские "траты на билеты абсурдными". Следующие показы спектакля пройдут 9, 13 и 22 февраля, билеты на них практически раскуплены.

Главные роли исполняют Александр Хованский, Олег Феоктистов, Сергей Гирин, Евгений Павлов, Дмитрий Смолев, Мария Анканова, Александр Рапопорт и другие. Сценографом спектакля стал Евгений Митта, художником по свету - Владислав Опельянц, в режиссерскую группу также вошли Марина Брусникина, Александр Кахун, Роман Хеидзе.

Михаил Ефремов в 1996 году уже ставил на малой сцене МХТ имени Чехова пьесу Охлобыстина "Злодейка, или Крик дельфина". По словам Охлобыстина, он очень хотел дать возможность Михаилу Олеговичу [Ефремову] вернуться на драматическую сцену, потому что "он не имеет право растрачивать свой талант на фельетоны". Артист рассказал, что идея совместной работы возникла в октябре 2017 года, когда они с Михаилом Ефремовым встретились в Кремлевском дворце на 90-летии со дня рождения Олега Ефремова (1927-2000), и Михаил Ефремов попросил его написать новую пьесу.