Сергей Лазарев надеется, что его участие на конкурсе "Евровидение" поддержит вся страна

ТАСС, 8 февраля. Сергей Лазарев, который второй раз представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в мае в Тель-Авиве, признался в эфире телеканала "Россия-1", что сомневался, стоит ли повторно принимать участие в конкурсе. Однако певец надеется, что его выступление поддержит вся страна.

"Это решение было принято телеканалом "Россия-1" и мною в том числе, потому что я долго сомневался, стоит ли повторять поездку на "Евровидение". Честно говоря, я на тот момент (в 2016 году - прим. ТАСС) сделал максимум, мы получили признание зрителей, победили по зрительскому голосованию и тем не менее стали третьими", - сказал Лазарев в эфире телеканала.

Он отметил, что, несмотря на такой результат, всегда есть, куда стремиться. "Вот это сомнение у меня где-то засело, что надо поехать и победить. Было 50 на 50, ехать или нет", - сказал певец.

Также Лазарев выразил надежду, что его поддержит на "Евровидении" вся страна. "Я очень надеюсь на поддержку всей страны и тех людей, которые будут смотреть конкурс в Европе и смогут поддержать, проголосовать за меня (за представителя своей страны голосовать запрещается по правилам конкурса - прим. ТАСС). Конечно, мне нужна будет эта поддержка, как и в прошлый раз, может, даже еще больше", - добавил Лазарев. - Понимаю, что абсолютно новые риски и ставки еще выше, ожидания больше. Понятное дело: если я еду второй раз, все исключительно ожидают от меня только победы, а на меня это накладывает еще больше ответственности.

Кроме того, певец отметил, что, несмотря на то, что примет участие в конкурсе уже во второй раз, ему также свойственно волнение, как и тем конкурсантам, которые будут на "Евровидении" впервые. "Я буду сравнивать, как и меня будут сравнивать, со мной три года назад, с моим выступлением. Выступление с песней "You Are the Only One" вошло в историю "Евровидения". Оно до сих пор одно из самых просматриваемых в Интернете", - сказал он.

Команда и песня на конкурсе

Лазарев отметил, что творческая команда, которая поедет с ним на конкурс, не изменилась. Возглавлять ее, как и в 2016 году, будет Филипп Киркоров. А песня, с которой Лазарев будет выступать, написана Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Как называется песня, певец предпочел умолчать. "Пока нельзя. Будет отдельная передача на эту тему в программе Андрея Малахова", - ответил певец журналистам телеканала.

Лазарев представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании - прим. ТАСС) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.

Ранее певец Дима Билан дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе - в 2006 и 2008 годах. В 2008 году он занял первое место с песней "Believe", став первым исполнителем из России, победившим на "Евровидении".