"Юрский был беззаветно предан своей профессии и зрителям до последнего дня"

8 февраля умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Он скончался в возрасте 83 лет. Соболезнования и воспоминания об актере - в материале ТАСС. "Талантливый актер и режиссер" Сергей Юрский был беззаветно предан своей профессии, его работы спустя многие годы будут близки и дороги зрителям, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выражая соболезнования в связи с кончиной артиста.

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"Мы навсегда запомним Сергея Юрьевича как замечательного, искреннего и доброго человека, талантливого актера и режиссера, который был беззаветно предан своей профессии и своим зрителям до последнего дня. Его прекрасные работы даже спустя многие годы будут нам также близки и дороги", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко в адрес Государственного академического театра им. Моссовета. Председатель Совфеда отметила, что с глубокой скорбью узнала о кончине народного артиста РСФСР. "Это тяжелая, невосполнимая утрата для российской культуры, служению которой Сергей Юрьевич посвятил свою жизнь и огромный талант", - написала она. Матвиенко передала искренние слова соболезнования родным и близким артиста.

Ушёл из жизни Сергей Юрский. Светлая память великому актёру. pic.twitter.com/E2PUaCuWTu — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 8 февраля 2019 г.

"Мы учились у него работоспособности" Миллионы россиян запомнят работы Сергея Юрского в кино - в первую очередь переданный им трогательный характер Дяди Мити в ставшем поистине народным фильме "Любовь и голуби". Такое мнение высказала в беседе с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко, выражая соболезнования в связи с кончиной артиста.

"Я его давняя поклонница, поскольку я выросла в Петербурге и с юности смотрела его спектакли в Большом драматическом театре - это был расцвет театра, мы были студентами, нас пускали посидеть на ступеньках", - поделилась Драпеко, отметив, что ей посчастливилось учиться с Юрским, пусть и в разное время, но у одного преподавателя - драматурга Ленинградского театрального института Леонида Макарьева. "Юрский встречался со студентами, я помню его замечательные чтецкие вечера, его чтецкое мастерство было совершенно удивительное. Для нас он был ярким примером, мы учились у него и работоспособности, и умению работать с материалом", - добавила она. По мнению Драпеко, несмотря на переезд актера в 1978 году в Москву, он остался петербуржцем. "Это очень крупная величина, мы ужасно переживали, когда он уехал в Москву, ревновали его страшно к Москве. Я думаю, что он все равно остался нашим, питерским. Здесь, в Петербурге, сегодня все очень горюют, переживают и вспоминают и личные встречи, и то, что видели в театре", - сказала актриса. "А для миллионов наших сограждан запомнятся его замечательные работы в кино: в первую очередь в "Любовь и голуби", это народный фильм. Все помнят его там: это и смешной, и трогательный, и очень такой национальный характер", - заключила Драпеко.

Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 февраля 2019 г.

"Это уникальный человек" Юрский был потрясающим мастером и замечательным партнером на съемочной площадке, сказал актер Александр Михайлов, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". "Удивительный актер, я был счастлив работать с ним. Это был такой сгусток таланта, пластики, легкости, остроумия. Он, конечно, перенес все это и в фильм "Любовь и голуби", создавал всю эту атмосферу. Конечно, Сергей Юрьевич был подарок в качестве партнера, с ним было одно счастье работать", - сказал Михайлов. Он также отметил, что с удовольствием смотрел и театральные постановки с участием Юрского. "Это уникальный человек, помню его по работам в БДТ. С удовольствием смотрел на него на сцене, я уж не говорю о замечательной его работе в роли Остапа Бендера", - подчеркнул актер. "Распадается наша семья - труппа фильма "Любовь и голуби". Ушел из жизни совершенно потрясающий артист", - добавил Михайлов.

"Каждая сыгранная имроль осталась навсегда в памяти" Журналист и телеведущий Владимир Познер написал, что смерть Юрского является невосполнимой утратой для всей страны.

"Самое счастливое для театра, что в нем было, - Сергей Юрский" Юрский придавал профессии актера, театрального режиссера мощнейший человеческий смысл, рассказал ТАСС режиссер Иосиф Райхельгауз, много лет проработавший с актером. "В это невозможно поверить, мы разговаривали на днях, я ему говорил про театр, про то, что без него невозможно, а он долго слушал, потом долго отвечал, но я был уверен, что он вернется, так он разговаривал со мной, - сказал режиссер. - Сергей Юрьевич сам был для меня театр, самое счастливое для театра, что в нем было, - Сергей Юрский". Райхельгауз отметил, что всегда знал, что, если и заниматься профессией, то заниматься ею стоит рядом с Юрским. Режиссер добавил, что сейчас находится в Берлине - в зарубежном филиале театра "Школа современной пьесы". "Конечно, сегодня мы будем вспоминать Сергея Юрьевича, безусловно, зал должен встать", - добавил он.

"Он оставил культурное наследие" Сергей Юрский был одним из самых ярких актеров своего поколения, оставившим огромное творческое наследите, которое еще многим даст пример для подражания, рассказал ТАСС заслуженный деятель искусств России, режиссер Юрий Мамин. "Сергей Юрский не был похож ни на кого, когда он появился в БДТ, а я был тогда еще школьником, он стал моим кумиром. Я не пропускал ни одного спектакля - я видел и "В поисках радости" и его в роли Чацкого, смотрел три раза этот спектакль. Так что Юрский отчасти, поскольку он был самым ярким представителем БДТ, сыграл решающую роль в выборе моей профессии. Я решил поступать в театральный институт, кстати, к тому же профессору Леониду Федоровичу Макарьеву, у кого учился Юрский", - вспоминает Мамин. Талант артиста, отмечает режиссер, снимавший Юрского в фильме "Не думайте про белых обезьян", сочетался в актере с гражданственностью, принципами и человечностью. "Он был гражданин - человек с принципами, талантливый режиссер и интерпретатор своих ролей. Умный, думающий гражданин, его высказывания, выступления, его деятельность была примером для подражания, поскольку артист в большинстве случаев является только лишь исполнителем. А он был гораздо больше, чем исполнитель", - сказал Мамин. "Он оставил такое культурное наследие и дай бог, чтобы оно было востребовано людьми. Это зависит от культуры, конечно. Потому что вчерашняя культура сегодня не воспринимается молодежью, но наступит то врем, когда начнут возвращаться ценности. Если это начнется, то Юрский будет один из самых почетных гостей этой самой культуры и многим даст пример для подражания", - заключил Мамин.

Ушел из жизни Сергей Юрский. У советского кинематографа было много великих лиц, но в Юрском была особенная трагикомическая сила. В его ролях всегда сияла любовь к людям. Светлая память pic.twitter.com/vY9kRxldkJ — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 февраля 2019 г.