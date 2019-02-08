Организаторы Пушкинского фестиваля во Пскове проведут обсуждение спектаклей со зрителями

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Организаторы XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет в Пскове с 8 по 16 февраля, будут проводить обсуждение каждой постановки после ее завершения. Эта практика будет реализована впервые, участие в дискуссии будут принимать зрители и создатели спектаклей, сообщил в пятницу на пресс-конференции арт-директор Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Пронин.

"Будем впервые устраивать обсуждение [спектаклей] со зрителями фестиваля, которые буду вести я и Алла Шендерова (руководитель "Школы театрального блогера"). У зрителей появится возможность задать вопросы создателям спектакля, послушать критиков, высказать суждение о спектакле. Сам по себе это [будет] момент беседы, спора, дискуссии, когда есть возможность в том числе негатив какой-то выслушать, возможность интерактива такие обсуждения нам дадут", - сказал Пронин.

Ранее сообщалось, что власти Республики Татарстан и Сахалинской области выделили средства труппам своих театров, чтобы они смогли представить в Пскове постановки на XXVI Пушкинском театральном фестивале. Сахалинский международный театральный центр имени Чехова (Южно-Сахалинск) представит на псковской сцене в рамках фестиваля спектакль "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова. А театр юного зрителя из Казани привезет в Псков постановку "Выстрел" по одноименной повести Пушкина из цикла "Повести Белкина". Этот спектакль станет открытием Пушкинского фестиваля.

Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Традиционно в программу театрального форума включены художественные выставки, презентации, инсталляции, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами и писателями. За годы проведения фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Эстонии, Латвии и других стран. Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области.