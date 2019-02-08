В Эрмитаже представили арт-объект, созданный из старых научных приборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Демонстрация "Первой северо-западной установки класса мегасайенс "Квантологосы" прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа, передает корреспондент ТАСС с места событий. Этот шуточный арт-объект создан из старых научных приборов и оборудования художниками творческого объединения Митьки в сотрудничестве с Институтом высокомолекулярных соединений РАН (ИВС РАН) и Государственным Эрмитажем.

"Сегодня у нас замечательный эксперимент с ИВСом - прекрасная аппаратура, которая, как оказывается, еще и работает, сегодня начинает превращаться в произведение искусства. Это очень хороший эксперимент для музея, который хранит приборы научные Петра Великого, продолжение традиции. А прекрасная идея, чтобы они [приборы] не только научно работали, но и так работали в музейном пространстве - это прекрасно", - сказал на открытии арт-объекта гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Инсталляция создавалась на протяжении практически двух лет. Все началось с того, что в Институте высокомолекулярных соединений во время обустройства новой международной лаборатории было найдено множество старых приборов, которые сотрудникам было жалко выбрасывать.

"В результате, мы решили немного с юмором отнестись и, конечно, с любовью к нашему прошлому - пригласили наших друзей, художников группы Митьки, и в течение двух лет создавалась эта выставка", - рассказал директор ИВС РАН Сергей Люлин.

Создатели выставки не скрывают, что это шутка, которая, тем не менее, позволяет по-новому взглянуть на работу ученых, на ход научного прогресса и на те мифы, которые бытуют вокруг работы исследователей. Так, из старых счетов, колб, проводов и катушек был собран "Квантовый компьютер", а старая линза, часы и приемники превратились в "Функциональный гибрид ученого с прибором".

"Мы хотели подшутить над собой, подшутить над той ситуацией, которая иногда не очень благоприятно складывается в нашей науке, для того чтобы немного свежим взглядом посмотреть на наши перспективы и на самом деле порадоваться, что та жизнь, которая нас окружает очень интересна. У нас в любой ситуации есть место творчества - наука как часть культуры и культура как часть науки - все равно возбуждает творческое начало человека", - сказал Люлин.