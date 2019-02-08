Реконструкция Чувашской филармонии завершится к концу 2020 года

"При поддержке Министерства культуры России завершается реконструкция здания Чувашской филармонии, одной из старейших в стране. К декабрю 2020 года будет новая сцена, амфитеатр и современный зал на 127 мест", - говорится в сообщении, которое министр опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реконструкция Чувашской филармонии завершится к декабрю 2020 года. В обновленном здании появится новая сцена, амфитеатр и современный зрительный зал, сообщил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

При поддержке @Culture_RF завершается реконструкция здания Чувашской филармонии — одной из старейших в стране. К декабрю 2020 будет новая сцена, амфитеатр и современный зал на 127 мест. pic.twitter.com/4DICA0NTNR

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года в Чувашии проведены ремонтные работы в 21 культурно-досуговом учреждении, реставрационные работы - на восьми объектах культурного наследия. На указанные цели выделены средства в размере 194,1 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета - 139 млн рублей, республиканского бюджета - 55,1 млн рублей).

Всего на 2018-2020 годы запланированы мероприятия по ремонту и реставрации 56 зданий учреждений культуры, предусмотрено проведение 32 культурно-массовых, просветительских и издательских мероприятий, выставок и фестивалей. В рамках федерального проекта "Местный Дом культуры" в 2017-2018 годах проведен текущий ремонт 64 домов культуры, 49 домов культуры оснащены современным оборудованием на общую сумму 82,1 млн рублей, из них 70,8 млн рублей - средства федерального бюджета.