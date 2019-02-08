Министр культуры предложил включить Чувашию в программу детского туризма "Моя Россия"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с инициативой включить Чувашию в программу детского культурного туризма "Моя Россия". Об этом говорится в пятницу в сообщении Министерства культуры РФ.

Программа разработана для популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России. В 2018 году Национальная программа детского туризма "Моя Россия" представила 12 маршрутов. В ней приняли участие более 20 тыс. детей от 12 до 17 лет из 85 регионов России.

"Предлагаю включить Чувашскую Республику в программу детского культурного туризма "Моя Россия". Программа включает посещение лучших театров, музеев и других учреждений культуры. Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета", - приводятся слова министра в сообщении.

Отмечается, что министр также напомнил о возможности участия чувашских школьников в программе детских военно-исторических лагерей, которая реализуется Минкультуры России совместно с Российским военно-историческим обществом.