Первый международный конкурс кларнетистов открывается в Москве 9 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. I Международный конкурс кларнетистов, приуроченный к 95-летию народного артиста РФ Ивана Мозговенко, откроется в Москве 9 февраля, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"С 9 февраля по 13 февраля впервые в Москве пройдет I Международный конкурс молодых кларнетистов, посвященный 95-летию народного артиста Российской Федерации, профессора, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Мозговенко. Маэстро будет принимать участие во всех мероприятиях в качестве почетного председателя жюри конкурса, в которое войдут ведущие исполнители и профессоры из России, Франции, Венгрии, США, Австралии", - говорится в сообщении.

Первый этап фестиваля прошел с 21 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. В этот период состоялось заочное прослушивание участников первого тура, на который было подано более 300 заявок. Торжественное открытие конкурса состоится в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

По словам организаторов, участников и гостей фестиваля также ожидает обширная фестивальная программа. Творческие встречи и мастер-классы состоятся 11 февраля в большом зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Заключительный концерт и торжественное награждение победителей конкурса состоится 13 февраля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в день рождения Мозговенко.

В числе приглашённых солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина, солист Национальной парижской оперы Филипп Купер, солист Мариинского театра Виктор Кулык, профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР Михаил Воскресенский, Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, "Московское трио", ансамбль солистов Государственного академического Большого театра России. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

Иван Мозговенко - российский кларнетист и педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, народный артист Российской Федерации. С 1951 года сотрудничал со многими выдающимися музыкантам, в том числе с Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Шостаковичем, Мстиславом Ростроповичем, Святославом Рихтером, Евгением Светлановым. Среди учеников Ивана Пантелеевича ведущие солисты оркестров России и Европы. В настоящее время Мозговенко продолжает преподавать в Российской академии музыки имени Гнесиных.