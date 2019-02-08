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Мединский: новые правила для субсидий на открытие кинозалов расширят возможности регионов

Программа поддержки кинотеатров в селах и городах России продлится до 2024 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правила направления субсидий на открытие кинотеатров изменятся с 2019 года, это позволит расширить возможности для появления однозальных и многозальных кинотеатров в регионах России, заявил в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.

"С этого года будут изменены правила предоставления субсидий, которые расширят возможности для открытия однозальных и многозальных кинотеатров в средних и крупных городах. Нам бы хотелось, чтобы этот продукт, эта уникальная программа была максимально востребована", - приводятся в сообщении Минкультуры РФ слова министра на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашии.

Ранее министр сообщал, что программа поддержки кинотеатров в селах и городах России продлится до 2024 года. По его словам, в ней смогут принять участие города с населением до 999 тыс. человек. В частности, в рамках программы государство обеспечит кинотеатры современным оборудованием, закупит кресла. В случае оказания безвозвратной федеральной поддержки 50% сеансов должно быть посвящено российскому кино.

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