Анна Нетребко подписала контракт с Большим театром на участие в одной из постановок

ВЕНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Народная артистка РФ Анна Нетребко, живущая в Вене и выступающая по всему миру, подписала контракт с Большом театром России на участие в одной из постановок. Об этом певица рассказала в субботу ТАСС.

"У нас есть уже подписанный контракт на постановку, к сожалению, это не будет завтра, как я бы хотела, но в скором будущем", - пояснила Нетребко, добавив, что пока не может раскрывать конкретные сроки и название постановки.

"Это не следующий сезон, поэтому нельзя анонсировать", - пояснил, в свою очередь, супруг Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов, который также поет в театрах всего мира, в частности, на сцене Большого театра в опере "Пиковая дама".

По словам Нетребко, она "хотела бы петь в Большом театре хоть завтра", но пока не видит постановок, в которых могла бы принять участие. "Единственная проблема, что в Большом театре сейчас нет постановок, в которых я могла бы петь, - сказала певица. - Я с удовольствием, обеими руками "за" и все время спрашиваю у господина Урина [Владимир Урин, генеральный директор ГАБТа], говорю, давайте что-нибудь сделаем вместе".

Нетребко отметила, что, если говорить о партиях, которые подходят для ее голоса, она бы выделила оперу "Евгений Онегин". "Может быть, " Евгений Онегин", может быть, "Пиковая дама", - сказала Нетребко. При этом певица пояснила, что исполняет арии из репертуара русских композиторов, но в концертах.

Репертуар Нетребко

В репертуаре Анны Нетребко - роли в операх Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и других композиторов. Сопрано регулярно выступает на лучших российских и зарубежных площадках, таких как Мариинский театр, Метрополитен-опера, Карнеги-холл, Венская государственная опера.

В ноябре 2018 года Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов представили на исторической сцене Большого театра свою новую программу "Верди гала", которая состояла исключительно из арий итальянского композитора. Дебют Нетребко в ГАБТ состоялся в 2016 году в опере Джакомо Пуччини "Манон Леско".