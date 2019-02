Киркоров заявил, что Лазарев способен возродить интерес россиян к "Евровидению"

"Сергей сегодня единственный, на мой взгляд, артист, который может возродить интерес к потерянному для нас конкурсу "Евровидение". Потому что за последние два года так случилось, что интерес умер потому, что в 2017 году мы не транслировали конкурс, в прошлом году мы не прошли в финал", - сказал Киркоров.

По мнению певца, приглашение Сергея Лазарева к участию в конкурсе было правильным решением, так как он обладает всеми качествами для того, чтобы достойно представить Россию на конкурсе.

Ранее в пресс-службе официального вещателя конкурса в России - ВГТРК - сообщили, что Сергей Лазарев во второй раз представит Россию на международном конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве в мае. Певец представлял Россию в 2016 году в Стокгольме, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One.