Большой театр договорился о совместных проектах с "Астана Опера" и "Астана Балет"

АСТАНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин в ходе визита в Астану в субботу подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с директором театра "Астана Опера" Галымом Ахмедьяровым и руководителем театра "Астана Балет" Александром Совостьяновым. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Казахстана.

"В ходе обсуждения руководство театров наметило целый ряд проектов, в том числе выступление и стажировку солистов "Астана Опера" и "Астана Балет" в Большом театре. В планы долгосрочного сотрудничества вошли обменные гастроли "Астана Опера" и Большого театра", - говорится в сообщении.

Отмечено, что дружеские творческие связи "Астана Опера" и Большого театра сложились уже давно, а в 2017 году в Москве между ними был подписан меморандум о сотрудничестве.

Владимир Урин также встретился с министром культуры и спорта Казахстана Арыстанбеком Мухамедиулы, который отметил, что "между творческими коллективами Казахстана и России сложились очень тесные взаимоотношения". "Сегодня мы посетили Казахскую национальную академию хореографии и театр "Астана Опера". Конечно, мы очень заинтересованы в более динамичном взаимодействии "Астана Опера" и Большого театра", - подчеркнул Мухамедиулы.

В рамках визита в столицу Казахстана Урин посетил премьеру оперы "Евгений Онегин" в театре "Астана Опера", где состоялась его встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также ознакомился с рядом ведущих учреждений культуры города.

Творческие связи между российским и казахстанским театрами в последние годы развиваются активно. Главный дирижер "Астана Опера" Алан Бурибаев - приглашенный дирижер Большого театра России. Прима-балерина Большого театра, народная артистка России Светлана Захарова принимала участие в гала-концерте, посвященном мировой премьере "Астана Опера" в 2013 году.

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