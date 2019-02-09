Дрезденский оперный бал впервые пройдет в Петербурге 31 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Дрезденский оперный бал - одно из главных светских музыкальных мероприятий Европы - впервые пройдет в Санкт-Петербурге в этом году. Как сообщил журналистам в субботу художественный руководитель бала, профессор Ханс-Йоахим Фрай, событие состоится 31 августа на площадках Михайловского театра и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

"31 августа Дрезденский оперный бал пройдет в Петербурге в первый раз. Он будет организован на площадке Михайловского театра и на площадке Филармонии. Порядка 300 билетов мы уже продали в Германии. Это будет незабываемая, великолепная встреча русских и немцев, немецкое телевидение будет транслировать это для немецкой публики", - сказал Фрай, добавив, что организаторы в настоящее время ведут активную подготовку мероприятия.

Фрай также выразил надежду, что подобные балы будут проводиться в Санкт-Петербурге в ближайшие пять лет. "Это соответствует той традиции, которая была заложена еще Екатериной II при проведении балов в конце лета", - отметил он. Художественный руководитель Дрезденского оперного бала не стал раскрывать имена артистов, которые примут участие в представлении в городе на Неве. "Это будут представители классики - как российской, так и немецкой", - сказал он.

Развитие партнерства

Выступая перед петербургской публикой перед показом трансляции на "Ленфильме", Фрай отметил, что партнерство между Петербургом и Дрезденом существует почти 60 лет, с 1961 года. "Это партнерство живет своей интенсивной жизнью, его поддерживал бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и [продолжает поддерживать] нынешний врио губернатора Александр Беглов, а также обер-бургомистр Дрездена. Из этого возникла общая идея разработать и презентовать совместно Дрезденский оперный бал в Петербурге", - сказал он.

Почетными гостями бала в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На одном из балов - в 2009 году - Россию представлял Владимир Путин. Как отметил Фрай, для него было очень почетно вручить российскому гостю орден Саксонии за заслуги в области культурного обмена. "У меня появилась возможность также поддержать и развивать связи с Россией. В последующие годы после этого мероприятия мы включали все больше российских элементов в программу бала", - сказал Фрай.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился восемь раз в период до 1939 года, до начала Второй Мировой войны. В 2006 году, в том числе усилиями Фрая, бал был возрожден к 800-летию с момента основания Дрездена и с тех пор проводится ежегодно.