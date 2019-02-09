В Петербурге отметят 100-летие со дня рождения писателя Александра Володина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Столетие со дня рождения драматурга, писателя и поэта Александра Володина (1919-2001) отметят в воскресенье в Санкт-Петербурге. Участники XV международного театрального фестиваля "Пять вечеров" имени Володина - возложат цветы к его могиле на кладбище в поселке Комарово, сообщили ТАСС в оргкомитете праздника.

Фестиваль проходит в течение пяти вечеров - с 6 по 10 февраля - что созвучно названию самой знаменитой пьесы Володина. История фестиваля началась в 2004 году. Каждый год праздник расширяет свою географию. Так, на этот раз было показано десять спектаклей театров из Петербурга, Москвы, Московской области, Свердловской области, Башкирии и Латвии.

"Володин требователен к каждому из нас. Замечательно, что он собрал всех нас в своем городе, на своем юбилейном фестивале", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор фестиваля, заслуженный деятель искусств России Виктор Рыжаков.

В заключительный день фестиваля будет показан спектакль школы-студии МХАТ "Оттепель" (мастерская Рыжакова). "Специально для юбилея мы подготовили действо, передающее атмосферу воссозданного Володиным времени и теплоту надежды той "великой ушедшей эпохи", - сказал Рыжаков.

Впервые за все годы проведения фестиваля в киноцентре "Родина" был организован бесплатный марафон из 11 фильмов, созданных по сценариям Володина, - от "Звонят, откройте дверь!" до "Осеннего марафона". Кинопрограмма фестиваля сопровождалась лекциями историков и культурологов на тему "Мир советского человека". В театре "На Литейном" с аншлагом прошли подготовленные актерами вечера специальной программы "Первая читка", где были озвучены семь лучших пьес, отобранных из потока предложенных текстов. В минувшие годы самые интересные произведения современных драматургов не раз становились полноценными спектаклями на разных сценах страны. Организаторы надеются, что так будет и на этот раз.

Арт-директор фестиваля Марина Дмитревская подчеркнула, что своими пьесами Володин открыл "новую эпоху правды в отечественном театре". В этом ряду такие его шедевры, как "Пять вечеров", "Дульсинея Тобосская", "С любимыми не расставайтесь". Символом "Пяти вечеров", в котором нет конкурсной составляющей, стала бронзовая статуэтка "Володин" работы грузинского театрального деятеля, художника и скульптора Резо Габриадзе. Мечта организаторов фестиваля, высказанная на пресс-конференции, - чтобы многократно увеличенная копия этой миниатюры вошла в ансамбль скульптурных достопримечательностей Петербурга".