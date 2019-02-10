В Вене состоялась премьера оперы "Лючия ди Ламмермур" с участием российской певицы

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская певица Ольга Перетятько дебютировала в субботу в заглавной партии в опере "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти в Вене. После премьеры на сцене в Венской опере зрители устроили артистам продолжительную овацию, передает корреспондент ТАСС.

Партнером Ольги Перетятько (Лючия) стал перуанский тенор Хуан Диего Флорес (Эдгардо), за дирижерским пультом был итальянский маэстро Эвелино Пидо. Постановка и костюмы - Лоран Пелли. Публика, которая до отказа заполнила Венскую оперу, долго не хотела отпускать актеров со сцены, устроив им 10-минутную овацию и выкрикивая "браво". Среди зрителей была и народная артистка РФ Анна Нетребко, живущая в Вене и неоднократно исполнявшая партию Лючии ди Ламмермур.

На торжественном ужине после премьеры, состоявшемся прямо на сцене Венской оперы, директор оперы Доминик Майер поблагодарил всех участников постановки за "по-настоящему драматический спектакль", который стал "произведением, провоцирующим публику на эмоции, за которыми она и приходит в театр".

Он подробно рассказал про всех актеров, участвующих в постановке. Говоря про Ольгу Перетятько, директор оперы отметил, что "она умеет петь все, у нее прекрасный голос, внешность и техника, она очень эмоциональна". Директор выразил надежду, что певица еще долго будет выступать на сцене Венской оперы.

В свою очередь сама актриса сообщила ТАСС, что довольна тем, как прошла премьера. "Мне кажется, спектакль получился стильным, вроде бы все его оценили", - сказала Перетятько. Она сообщила, что споет еще пять спектаклей "Лючия ди Ламмермур" в Венской опере, а также исполнит на этой сцене донну Анну в "Дон Жуане", а в сентябре будет петь в "Сказках Гофмана".

Премьера "Лючии ди Ламмермур" состоялась в 1835 году в неаполитанском Сан-Карло. В основе либретто - роман Вальтера Скотта "Ламмермурская невеста". Согласно официальной информации, размещенной на сайте Венской оперы, все билеты на весь сезон на спектакль "Лючия ди Ламмермур" проданы.

Одна из самых востребованных в мире певиц Ольга Перетятько прославилась главными ролями в операх Вольфганга Амадея Моцарта, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Жака Оффенбаха в постановках крупнейших оперных театров мира. Среди наград сопрано - "Опералия" Пласидо Доминго, важнейшая премия Европы в области звукозаписи ECHO Klassik в номинации "Лучший сольный альбом года", а также немецкая награда Opus Klassik за альбом "Русский свет", выпущенный осенью 2018 года.