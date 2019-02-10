Посол РФ в Турции рассказал о мероприятиях в рамках перекрестного Года культуры и туризма

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ рассказал о ближайших событиях, которые пройдут в двух странах в рамках перекрестного Года культуры и туризма.

"2019 год - это особый год для наших двусторонних отношений, в ходе которого нам надо интенсифицировать двустороннее сотрудничество, развивать туризм и сделать много чего еще. Перекрестный год официально откроется в Большом театре в Москве гала-спектаклем "Троя", который наделал в Турции столько шума, - сказал дипломат. - Но еще до этого будут осуществлены и другие мероприятия. Например, уже в марте, то есть еще до официального открытия, турецкие зрители смогут вновь встретиться с полюбившимся им Краснознаменным ансамблем песни и пляски российской армии имени Александрова, который даст концерты в Стамбуле и Анкаре".

По словам Ерхова, в ходе перекрестного Года культуры и туризма России и Турции пройдет множество мероприятий не только в столицах, но и в других городах. "В Казани и Москве будет гастролировать известный певец Таркан. Запланированы гастроли в Москве турецкого пианиста Фазыла Сая, сроков еще нет, но переговоры уже ведутся. Я думаю, что москвичам, а может и жителям других городов, будет приятно познакомиться с очень интересной выставкой костюмов и декораций к такому любимому сериалу, как "Великолепный век".

Как отметил дипломат, завершение года планируется провести в Стамбуле, где "в музее Пера будут экспонироваться шедевры из запасников Третьяковской галереи".

"Задумано сделать так, чтобы программа Года культуры и туризма была открытой, то есть по мере возникновения каких-то идей и инициатив они будут учитываться и также будут включаться в программу. Так что нас ждут захватывающие спектакли, выставки, цирковые представления и многое, многое другое", - рассказал он.

Ожидается, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.