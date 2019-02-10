Театр Пушкина завершил первые гастроли в Лондоне, которые прошли с аншлагом и овациями

ЛОНДОН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский драматический театр имени А.С. Пушкина завершил в субботу свои первые гастроли в Лондоне, сыграв в заключительный день тура 4 спектакля, которые прошли с аншлагом, овациями и слезами.

Гастроли театра Пушкина в Лондоне продлились всего 5 дней - с 5 по 9 февраля. В афише значилось четыре названия: "Вишневый сад" по пьесе Чехова, спектакль-концерт об истории Пушкинского театра, "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта и "Материнское поле" по одноименной повести Чингиза Айтматова. При этом в общей сложности театр Пушкина дал 8 представлений, ровно половина из которых пришлась на заключительный день гастролей.

Играли "пушкинцы" в культурном центре "Барбикан", где им были предоставлены две площадки - большой зал на 1100 мест и малая сцена, рассчитанная на 100 зрителей. В заключительный день гастролей работали параллельно на двух площадках.

Аншлаг и овации

В большом зале дважды показали "Доброго человека из Сезуана". Спектакль продолжительностью три с половиной часа оба раза прошел с аншлагом и завершился овацией.

"Потрясающе, как внимательно смотрели лондонцы наш спектакль. Было бы прекрасно приехать сюда еще раз", - поделился своими впечатлениями с ТАСС режиссер спектакля Юрий Бутусов. Недавно заняв пост главного режиссера театра имени Вахтангова, он, по его словам, не прочь осуществить еще какой-нибудь новый проект с театром Пушкина.

В свою очередь, исполнительница главной роли в спектакле "Добрый человек из Сезуана" известная молодая актриса Александра Урсуляк призналась, что во время гастролей испытала огромное волнение и напряжение.

"Мы играли свой спектакль три раза подряд: один раз в пятницу и дважды в субботу, - пояснила она. - Это очень тяжело. Рада, что британская публика нас так хорошо приняла. Хочу еще на три дня задержаться в Лондоне, который мне очень близок по духу, чтобы собраться с силами".

Слезы

А в малом зале дважды сыграли "Материнское поле" - пронзительную историю о семье и Второй мировой войне, рассказанную без слов, а только языком пластики и музыки. Зал был полон, на глазах у зрителей блестели слезы.

"Спектакль идет в Москве уже почти 7 лет, и он действительно не оставляет зрителей равнодушными, которые, сочувствуя героям, по-настоящему плачут, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС автор постановки, режиссер-хореограф Сергей Землянский. - А когда мы показывали этот спектакль в Китае, то люди плакали даже тогда, когда не могли достать билеты. И в Прибалтике, где живут весьма сдержанные люди, они также не скупились на эмоции. И вот теперь это повторилось в Лондоне".

Присутствовавший на спектакле всемирно известный британский режиссер Деклан Доннеллан тоже испытал потрясение. "Ничего подобного здесь не видели", - сказал он.

С успехом прошел и открывший гастроли "Вишневый сад", который показали дважды, и оба показа прошли с аншлагом.

Восторженно принимали лондонцы и спектакль-концерт "Дни нашей жизни", рассказывающий об истории и сегодняшнем дне Пушкинского театра. Специально для лондонских гастролей его поставил художественный руководитель труппы Евгений Писарев.

Магическая неделя

Высокую оценку состоявшимся гастролям дала директор "Барбикана" Тони Расклин. "Это была одна из самых магических недель в "Барбикане", - сказала она на приеме по случаю окончания гастролей. - Мы сражены постановками театра Пушкина. И благодарим продюсера Оксану Немчук за то, что она привезла в Лондон эту замечательную труппу".

Худрук Пушкинского театра Евгений Писарев не остался в долгу.

"Как быстро летит время. Не успели мы открыть гастроли, а они уже подошли к концу, - сказал Писарев. - Спасибо работникам "Барбикана", всей этой потрясающей команде за внимание и всестороннюю помощь, оказанную нам в проведении гастролей. И особый поклон зрителям, которые сделали наш первый визит в Лондон незабываемым".