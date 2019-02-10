На фестивале в Сан-Ремо победил рэпер Mahmood

Результат 24 участников конкурса высчитывался по суммарному принципу, при сложении голосов интерактивного голосования и двух жюри - журналистского и почетного профессионального. Судя по реакции зала во время трансляции финального вечера в эфире первого канала государственного телевидения Rai , который выступал в роли организатора фестиваля, далеко не все были согласны с таким исходом. Не разделил выбор публики и вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, который написал в своем Twitter: "Махмуд - самая красивая итальянская песня? Я бы выбрал Ультимо".

Ультимо, уже побеждавший на Сан-Ремо в конкурсе молодых талантов, занял второе место. На третьем оказалось трио Il Volo, работающее в жанре поп-оперы. Трио уже становилось победителем Сан-Ремо несколько лет назад.

В целом, по оценке критиков, нынешний фестиваль стал неплохой витриной современной итальянской песни, в которой все больше присутствуют новые элементы, такие как рэп. Однако сохраняются и традиционная лиричность, и мелодичность. Художественный руководитель и ведущий фестиваля - певец и телеведущий Клаудио Бальони сам выступил во множестве дуэтов с гостями песенного конкурса. В заключительный вечер среди них был Эрос Рамаццотти. По мнению прессы, нынешнему фестивалю удалось привлечь не только свою традиционную аудиторию из людей более старшего возраста, но и молодежь. На протяжении всех пяти вечеров у трансляции сохранялся стабильный, хотя не самый высокий в истории фестиваля, зрительский рейтинг.

Старейший музыкальный смотр, ставший прототипом "Евровидения", проводится c 1951 года. С фестивалем в Сан-Ремо во многом связано развитие телевидения в Италии, поскольку он организуется и демонстрируется в прямом эфире по первому каналу государственной теле- и радиокорпорации Rai.