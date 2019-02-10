Дню памяти Пушкина в Петербурге посвятили спектакли, экскурсии и выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Тематические экскурсии, несколько спектаклей и выставки к 182-й годовщине со дня гибели Александра Пушкина проходят в воскресенье в Санкт-Петербурге. По традиции, одной из основных площадок мероприятий стал Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Единственная в Петербурге мемориальная квартира Пушкина посвящена последнему периоду жизни поэта. Музей расположен в бывшем особняке князей Волконских. На первом этаже этого дома, в квартире из одиннадцати комнат, Пушкин и его семья поселились в сентябре 1836 года. Там же спустя четыре месяца, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, поэт скончался, смертельно раненный Дантесом на поединке.

В музее на набережной реки Мойки

"В музее на набережной реки Мойки прошло торжественное памятное собрание, посвященное 182-й годовщине со дня гибели Пушкина. <…>По традиции, по окончании памятного собрания посетители музея имели уникальную возможность войти в бывшую квартиру А. С. Пушкина так же, как в трагические январские дни 1837 года входили сюда десятки тысяч современников поэта - через буфетную и столовую", - рассказали организаторы.

Как пояснила ТАСС заведующая Музеем-квартирой А.С. Пушкина Галина Седова, единственный день в году посетители экскурсии могут войти в кабинет так же, как входил в него поэт. По ее словам, в воскресенье экскурсию посетили до 2 тыс. человек.

В музее также показали музыкально-поэтический спектакль "Александр Пушкин. Путь любви…" московского режиссера Любови Ивановой и моноспектакль "Выстрел", создателем и исполнителем которого выступил артист театра и кино Олег Пальмов.

Почтил память Пушкина и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в музее на набережной реки Мойки он возложил цветы к памятнику поэта. "Пушкин - это наша совесть, наша гордость. Он как никто другой любил Россию, российский народ", - цитирует слова действующего главы города пресс-служба Смольного. Он также напомнил, что 10 февраля каждый год люди приходят почтить память поэта. Эта традиция не прерывалась даже в годы блокады.

Фестиваль "Пушкинград"

Собственные мероприятия подготовил к памятной дате и Государственный музей городской скульптуры - они проходят в рамках фестиваля "Пушкинград", приуроченного к 220-летию со дня рождения Пушкина.

В воскресенье в бывшей мастерской известного петербургского скульптора Михаила Аникушина, где в настоящее время находится один из филиалов музея, для всех желающих прошла экскурсия об образе Пушкина в творчестве мастера. Созданные им памятники Пушкину установлены не только в России, но также в Индии и на Кубе. Во время экскурсии посетители увидели эскизы и модели "пушкинских" памятников разных лет, им также рассказали о работе над одним из наиболее знаменитых произведений Аникушина - памятником на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга.

Как анонсировали в Музее городской скульптуры, фестиваль продолжится в мае, когда в Новом выставочном зале откроется выставка из фондов, где будут представлены посвященные поэту работы разных лет: станковая скульптура, живопись и графика. Художественные работы "пушкинской тематики" будут экспонироваться и в филиале музея в Нарвских Триумфальных воротах.

Выставка в Пушкинском Доме

В Пушкинском Доме (Институт русской литературы Российской Академии наук) до 21 февраля работает мини-выставка уникальных документов, связанных с именем Пушкина. На протяжении двух недель у жителей и гостей Петербурга будет возможность увидеть восемь рукописей, "из которых складывается своего рода "история болезни" смертельно раненного Пушкина", отмечают организаторы.

В числе экспонатов - донесение старшего врача полиции П. Н. Юденича в Медицинский департамент Министерства внутренних дел о дуэли между Пушкиным и Дантесом, состоявшейся 27 января (8 февраля по новому стилю), а также подлинные записки петербургских врачей, находившихся у постели поэта в его последние дни.

"Здесь же можно увидеть и документы, принадлежащие руке самого Жуковского - первый бюллетень о состоянии Пушкина, написанный 28 января, и план последней квартиры Пушкина на набережной реки Мойки, 12, с кратким описанием кабинета, где умер поэт", - рассказали в Пушкинском Доме.

Вместе с тем, как напомнили в Президентской библиотеке, на ее портале можно ознакомиться с электронной копией книги Викентия Вересаева "Пушкин в жизни" 1928 года издания, содержащей воспоминания людей, лично знавших поэта.