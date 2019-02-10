{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дню памяти Пушкина в Петербурге посвятили спектакли, экскурсии и выставки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в музее на набережной реки Мойки возложил цветы к памятнику поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Тематические экскурсии, несколько спектаклей и выставки к 182-й годовщине со дня гибели Александра Пушкина проходят в воскресенье в Санкт-Петербурге. По традиции, одной из основных площадок мероприятий стал Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Единственная в Петербурге мемориальная квартира Пушкина посвящена последнему периоду жизни поэта. Музей расположен в бывшем особняке князей Волконских. На первом этаже этого дома, в квартире из одиннадцати комнат, Пушкин и его семья поселились в сентябре 1836 года. Там же спустя четыре месяца, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, поэт скончался, смертельно раненный Дантесом на поединке.

В музее на набережной реки Мойки

"В музее на набережной реки Мойки прошло торжественное памятное собрание, посвященное 182-й годовщине со дня гибели Пушкина. <…>По традиции, по окончании памятного собрания посетители музея имели уникальную возможность войти в бывшую квартиру А. С. Пушкина так же, как в трагические январские дни 1837 года входили сюда десятки тысяч современников поэта - через буфетную и столовую", - рассказали организаторы.

Как пояснила ТАСС заведующая Музеем-квартирой А.С. Пушкина Галина Седова, единственный день в году посетители экскурсии могут войти в кабинет так же, как входил в него поэт. По ее словам, в воскресенье экскурсию посетили до 2 тыс. человек.

В музее также показали музыкально-поэтический спектакль "Александр Пушкин. Путь любви…" московского режиссера Любови Ивановой и моноспектакль "Выстрел", создателем и исполнителем которого выступил артист театра и кино Олег Пальмов.

Почтил память Пушкина и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в музее на набережной реки Мойки он возложил цветы к памятнику поэта. "Пушкин - это наша совесть, наша гордость. Он как никто другой любил Россию, российский народ", - цитирует слова действующего главы города пресс-служба Смольного. Он также напомнил, что 10 февраля каждый год люди приходят почтить память поэта. Эта традиция не прерывалась даже в годы блокады.

Фестиваль "Пушкинград"

Собственные мероприятия подготовил к памятной дате и Государственный музей городской скульптуры - они проходят в рамках фестиваля "Пушкинград", приуроченного к 220-летию со дня рождения Пушкина.

В воскресенье в бывшей мастерской известного петербургского скульптора Михаила Аникушина, где в настоящее время находится один из филиалов музея, для всех желающих прошла экскурсия об образе Пушкина в творчестве мастера. Созданные им памятники Пушкину установлены не только в России, но также в Индии и на Кубе. Во время экскурсии посетители увидели эскизы и модели "пушкинских" памятников разных лет, им также рассказали о работе над одним из наиболее знаменитых произведений Аникушина - памятником на площади Искусств в центре Санкт-Петербурга.

Как анонсировали в Музее городской скульптуры, фестиваль продолжится в мае, когда в Новом выставочном зале откроется выставка из фондов, где будут представлены посвященные поэту работы разных лет: станковая скульптура, живопись и графика. Художественные работы "пушкинской тематики" будут экспонироваться и в филиале музея в Нарвских Триумфальных воротах.

Выставка в Пушкинском Доме

В Пушкинском Доме (Институт русской литературы Российской Академии наук) до 21 февраля работает мини-выставка уникальных документов, связанных с именем Пушкина. На протяжении двух недель у жителей и гостей Петербурга будет возможность увидеть восемь рукописей, "из которых складывается своего рода "история болезни" смертельно раненного Пушкина", отмечают организаторы.

В числе экспонатов - донесение старшего врача полиции П. Н. Юденича в Медицинский департамент Министерства внутренних дел о дуэли между Пушкиным и Дантесом, состоявшейся 27 января (8 февраля по новому стилю), а также подлинные записки петербургских врачей, находившихся у постели поэта в его последние дни.

"Здесь же можно увидеть и документы, принадлежащие руке самого Жуковского - первый бюллетень о состоянии Пушкина, написанный 28 января, и план последней квартиры Пушкина на набережной реки Мойки, 12, с кратким описанием кабинета, где умер поэт", - рассказали в Пушкинском Доме.

Вместе с тем, как напомнили в Президентской библиотеке, на ее портале можно ознакомиться с электронной копией книги Викентия Вересаева "Пушкин в жизни" 1928 года издания, содержащей воспоминания людей, лично знавших поэта.

Теги
РоссияЛенинградская область
Фильм "Спитак" признали лучшим на фестивале имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений..."
Специальный приз президента фестиваля Анны Тихоновой был присужден киноленте "Движение вверх"
Читать полностью