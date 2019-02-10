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Северный Кавказ

Музыканты из Южной Кореи дали концерт в филиале Мариинского театра во Владикавказе

Дирижер из Южной Кореи Ли Гын Ву отметила акустику и уникальность местного концертного зала

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Концерт симфонического оркестра прошел в концертном зале филиала Мариинского театра во Владикавказе (Северная Осетия), передает корреспондент ТАСС. Управлял оркестром дирижер из Южной Кореи Ли Гын Ву, на фортепиано солировала лауреат многочисленных международных конкурсов, преподаватель в школе искусств и университете музыки в Корее Ким Сойонг.

"Первый раз нахожусь в Северной Осетии и вообще в России. Я в восторге от публики, которая понимала и прочувствовала произведения, которые исполнялись. Здесь прекрасная акустика, была наслышана про концертный зал и сейчас сама убедилась в его уникальности", - рассказала она ТАСС.

На концерте прозвучали произведения Людвига ван Бетховена, Франца фон Зуппе, Вольфганга Амадея Моцарта. В понедельник во Владикавказе музыканты также дадут благотворительный концерт. Зрители смогут услышать произведения Бетховена, Сергея Прокофьева, Александра Скрябина.

Дирижер Ли Гын Ву выступил с оркестром филиала Мариинского театра в Северной Осетии в пятый раз.

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