Фильм "Спитак" признали лучшим на фестивале имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений..."

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Картина "Спитак" Александра Котта получила главный приз III международного фестиваля "17 мгновений..." имени актера Вячеслава Тихонова. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС организаторы смотра, который прошел в Подмосковье 6-10 февраля.

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"Киносериал "Частица вселенной" и фильм "Спитак" стали лучшими на третьем международном фестивале имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений...", - говорится в сообщении.

Картина Котта также была отмечена призом за лучшую режиссуру и наградой лучшему композитору - Сержу Танкяну, лидеру американской рок-группы System of a Down.

Лента "Спитак" рассказывает о землетрясении, произошедшем в Армении 7 декабря 1988 года. Оно унесло жизни 25 тыс. человек и оставило без крова более полумиллиона жителей страны. В картине сыграли Лерник Арутюнян, Эрмине Степанян, Александра Политик и другие.

Приз за лучшую мужскую роль в кино достался Павлу Крайнову (фильм "Варавва"), за лучшую женскую роль отмечена Оксана Фандера ("Свидетели"). Приз за лучший сценарий получили Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский ("История одного назначения"), награду лучшему оператору - Андрей Дейнеко ("Варавва"). Специальный приз президента фестиваля Анны Тихоновой в этом году был присужден картине Антона Мегердичева "Движение вверх".

Помимо конкурса фильмов на фестивале также проводился смотр киносериалов. "Приз за лучшую мужскую роль - Алексею Макарову, киносериал "Частица вселенной" (реж. Алена Званцова), приз за лучшую женскую роль - Юлии Снигирь, киносериал "Кровавая барыня" (реж. Егор Анашкин), приз за лучший сценарий - киносериалу "Демон революции" (реж. Владимир Хотиненко), приз за лучшую режиссуру - киносериалу "Троцкий" (режиссеры Александр Котт, Константин Статский)", - перечислили в пресс-службе "17 мгновений...".

О фестивале

Всего в конкурсе в 2019 году участвовали десять фильмов из семи стран и десять сериалов. В программе были представлены совместные работы представителей России с коллегами из Франции, Белоруссии, Чехии, Польши и Израиля.

Возглавлял жюри смотра народный артист РСФСР, актер и режиссер Сергей Никоненко. В состав жюри вошли народная артистка России, актриса Наталья Варлей, актер Мартиньш Вилсон (Латвия), Президент Благотворительного фонда творческого наследия Микаэла Таривердиева, директор Кафедрального собора в Калининграде Вера Таривердиева, а также телеведущий и кинокритик Андрей Смирнов.

Вячеслав Васильевич Тихонов, чье имя получил фестиваль, родился 8 февраля 1928 года в подмосковном Павловском Посаде. Дебютную роль сыграл в драме "Молодая гвардия" Сергея Герасимова по роману Александра Фадеева (1948). В числе самых известных работ Тихонова роли в фильмах "Дело было в Пенькове" (1957), "Мичман Панин" (1960), "Доживем до понедельника" (1968), "Они сражались за Родину" (1975), многосерийных картинах "Семнадцать мгновений весны" (1973), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984).