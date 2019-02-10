{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Историческая лента "Фаворитка" получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина рассказывает об ожесточенной борьбе в начале XVIII века за благосклонность королевы Анны
Исполнительница роли кузины Абигейл Эмма Стоун EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Исполнительница роли кузины Абигейл Эмма Стоун
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Историческая лента "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм. Об этом было объявлено в воскресенье на 72-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

На эту тему
Из фестивальных кулуаров — в фавориты "Оскара": фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса

В фильме рассказывается про ожесточенную борьбу в начале XVIII века Сары Черчилль (ее роль исполнила британская актриса Рэйчел Вайс) и ее кузины Абигейл (Эмма Стоун) за благосклонность королевы Анны (Оливия Колман). Все более слабеющая умственно и физически королева, которой суждено стать последней представительницей династии Стюартов, попадает во власть своих фавориток, которые готовы на все, чтобы установить контроль над монархом.

Всего во время сегодняшнего вечера, проходящего в концертном зале Albert Hall, будут названы имена лауреатов в 24 категориях. В 11 из них фигурирует "Фаворитка", удостоенная в прошлом году на Венецианском кинофестивале особого приза жюри, а также Кубка Вольпи за женскую роль. Она числится в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший британский фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим". Примечательно, что в категории "Лучшая женская роль второго плана" "Фаворитку" представляют сразу две актрисы - Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.

Победитель в номинации "Лучший британский фильм" по традиции называется в начале церемонии вручения премий BAFTA. В этом году ее вновь ведет британская актриса Джоанна Ламли. В прошлом году она сменила на этом поприще писателя, актера, хорошо известного российскому зрителю по роли слуги Дживса в сериале "Дживс и Вустер", Стивена Фрая, который вел церемонию на протяжении 12 лет.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 6 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 24 февраля). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англосаксонского мира.

Теги
Великобритания
Фильм "Спитак" признали лучшим на фестивале имени Вячеслава Тихонова "17 мгновений..."
Специальный приз президента фестиваля Анны Тихоновой был присужден киноленте "Движение вверх"
Читать полностью