Историческая лента "Фаворитка" получила премию BAFTA как лучший британский фильм

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Историческая лента "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм. Об этом было объявлено в воскресенье на 72-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

В фильме рассказывается про ожесточенную борьбу в начале XVIII века Сары Черчилль (ее роль исполнила британская актриса Рэйчел Вайс) и ее кузины Абигейл (Эмма Стоун) за благосклонность королевы Анны (Оливия Колман). Все более слабеющая умственно и физически королева, которой суждено стать последней представительницей династии Стюартов, попадает во власть своих фавориток, которые готовы на все, чтобы установить контроль над монархом.

Всего во время сегодняшнего вечера, проходящего в концертном зале Albert Hall, будут названы имена лауреатов в 24 категориях. В 11 из них фигурирует "Фаворитка", удостоенная в прошлом году на Венецианском кинофестивале особого приза жюри, а также Кубка Вольпи за женскую роль. Она числится в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший британский фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший грим". Примечательно, что в категории "Лучшая женская роль второго плана" "Фаворитку" представляют сразу две актрисы - Эмма Стоун и Рэйчел Вайс.

Победитель в номинации "Лучший британский фильм" по традиции называется в начале церемонии вручения премий BAFTA. В этом году ее вновь ведет британская актриса Джоанна Ламли. В прошлом году она сменила на этом поприще писателя, актера, хорошо известного российскому зрителю по роли слуги Дживса в сериале "Дживс и Вустер", Стивена Фрая, который вел церемонию на протяжении 12 лет.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 6 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 24 февраля). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англосаксонского мира.