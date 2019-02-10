В Лос-Анджелесе на фоне бойкота некоторых номинантов начали объявлять обладателей Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Вручение музыкальных премий Grammy началось в воскресенье в США. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США, присуждающая эти награды, проводит 61-ю церемонию в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Количество номинаций периодически меняется и в этом году составляет 84. Имена победителей в большинстве из них будут оглашены отдельно в течение ближайших часов. Вручение премий в самых престижных категориях и концерт с участием звезд пройдут в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе. Эту часть церемонии будет транслировать телекомпания CBS с 19:30 по времени восточного побережья США (03:30 мск понедельника).

Роль ведущей юбилейной церемонии доверили певице, композитору и продюсеру Алише Киз, которая дебютирует в этом качестве. 37-летняя Киз 29 раз за творческую карьеру номинировалась на Grammy, завоевав трофей 15 раз.

Награждение без главных номинантов?

В этот раз от приглашения принять участие в церемонии отказались рэперы Кендрик Ламар, Дрейк и Childish Gambino (Дональд Гловер). Ламар претендует на Grammy в восьми категориях, Дрейк - в семи, а Childish Gambino - в пяти. "Факт состоит в том, что мы продолжаем испытывать проблемы с миром хип-хопа", - признал в интервью газете The New York Times продюсер Grammy Кен Эрлик. "Когда они возвращаются домой без большой награды, расположение со стороны академии и то, что собой представляет Grammy, становится все менее значимым для сообщества хип-хопа, что печально", - пояснил он.

Как напоминает The New York Times, Национальная академия искусства и техники грамзаписи из года в год исправно обходит при присуждении "золотых граммофонов" в самых престижных номинациях таких звезд рэпа и ритм-н-блюза, как Дрейк, Канье Уэст, Jay-Z. В 2018 году Jay-Z претендовал на награду в восьми категориях, не получив ни одной. Ламар победил в пяти номинациях, которые, однако, ограничивались разделом рэпа, но уступил в борьбе за лучший альбом года Бруно Марсу.

Поп-певица Ариана Гранде также бойкотирует церемонию, пожаловавшись на "зажим" и диктат со стороны продюсера Эрлика в вопросе выбора песни для исполнения на церемонии. Эрлик в интервью агентству Associated Press (АР) упрекнул Гранде в том, что она "слишком молода, чтобы держать себя в руках". Упрек спровоцировал Гранде, написавшую в Twitter, что жалеет о своем изначальном решении "держать рот на замке" и надеется, что без нее "шоу получится именно таким, каким его хотел видеть" сам продюсер.

Впрочем, не исключено, что со стороны главных номинантов молчание - это лишь рекламный ход, призванный поддержать элемент интриги. В этом случае зрители увидят артистов на сцене Staples Center.

Уехали в Лондон

Зрители не увидят на церемонии в Лос-Анджелесе актера Брэдли Купера, который совместно с Lady Gaga исполнил сингл Shallow, выдвинутый на премию в номинациях "Лучшая запись" и "Лучшая песня". Купер, по данным The New York Times, уехал в Лондон на церемонию награждения Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Поп-звезда Тейлор Свифт, которая участвует в номинации Grammy за лучший вокальный поп-альбом, уехала в Лондон, сославшись на съемки адаптации мюзикла "Кошки". Свифт является десятикратной обладательницей Grammy.

"Мы надеемся на то, что все номинанты появятся на представлении и будут очевидцами признания своих заслуг. Потому что весь смысл [Grammy] состоит именно в этом", - заявил президент академии Нил Портноу.