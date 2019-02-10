Вторая часть мультфильма "Лего" стала лидером российского проката на выходных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Анимационная картина "Лего. Фильм-2" лидирует в кинопрокате в России и странах СНГ. За прошедшие выходные дни фильм собрал 110,1 млн рублей, свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 7-10 февраля.

Мультфильм, снятый режиссером Майком Митчеллом, вышел на российские экраны 7 февраля. В новой части приключений игрушек "Лего" герои столкнутся с прибывшими из космоса захватчиками, в борьбе за свою вселенную персонажам сиквела предстоит отправиться в другую галактику.

На второй строчке рейтинга расположился американский триллер "Клаустрофобы". Картина, режиссером которой выступил Адам Робител, за первые четыре дня проката собрала чуть более 105 млн рублей. Главные роли исполнили Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин.

Третье место по кассовым сборам заняла российско- китайская комедия "Как я стал русским", срежиссированная Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Премьера фильма состоялась 7 февраля. За четыре дня проката картина о китайском парне, который отправился за своей возлюбленной в Москву, собрала 70,8 млн рублей. В фильме снялись Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян.