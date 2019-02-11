Дирижер Майкл Кристи получил Grammy в номинации "Лучшая запись оперного произведения"

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Американский дирижер Майкл Кристи получил в воскресенье премию Grammy в номинации "Лучшая запись оперного произведения" за оперу Bates: the (R)evolution of Steve Jobs о всемирно известном изобретателе, главе корпорации Apple Стиве Джобсе и его борьбе со смертельной болезнью. Об этом объявлено в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на церемонии, трансляция которой идет на сайте Grammy.com.

Награда в этой номинации присуждается дирижеру, основным исполнителям и продюсеру альбома. На нее за исполнение оперы Верди "Риголетто" были выдвинуты также российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, ушедший из жизни в ноябре прошлого года, а также дирижер Константин Орбелян.

В числе номинантов был также дирижер Джон Адамс, написавший оперу Dr.Atomic о сотрудниках атомной лаборатории в Лос-Аламосе, создававших первую ядерную бомбу, французский клавесинист и дирижер Кристоф Руссе за исполнение оперы Жана-Батиста Люлли "Альцеста" (Alceste), которая впервые была показана в Парижской опере в 1674 году, а также немецкий дирижер Себастьян Вейгл за исполнение созданной в 1909-1910 гг. комической оперы Рихарда Штрауса Der Rosenkavalier ("Кавалер розы").

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал концертную деятельность. 22 ноября прошлого года Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. В 2017 году Хворостовский и Орбелян были номинированы на Grammy в категории "Лучший классический сольный альбом".