Юрий Бутусов объявил актерский состав драмы "Пер Гюнт"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Юрий Бутусов объявил актерский состав спектакля "Пер Гюнт", который станет его первой постановкой на посту главного режиссера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Исполнителями ролей утверждены многие известные вахтанговцы, а также петербургский актер Сергей Волков, который в январе принят в труппу Вахтанговского театра, рассказала ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

Как ранее сообщал ТАСС со слов директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, первоначально было заявлено, что Бутусов, вступивший в начале текущего сезона в должность главного режиссера Театра Вахтангова, поставит "Дон Кихота" Сервантеса. Но в связи с тем, что не удалось найти достойную сценическую версию романа, решили обратиться к другому произведению. Выбор пал на драматическую поэму Генрика Ибсена "Пер Гюнт".

Пресс-атташе проинформировала, что в январе Бутусов приступил к репетициям. Вместе с режиссером над спектаклем работают: сценограф Александр Барменков, художник по костюмам Максим Обрезков, художник по свету Александр Матвеев, балетмейстер Николай Реутов.

Среди исполнителей ролей значатся многие известные вахтанговцы. В их числе - Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Павел Попов, Александра Стрельцина, Валерий Ушаков. "Все они и раньше работали с Юрием Бутусовым. Эти артисты были заняты в его вахтанговских спектаклях "Мера за меру" Шекспира и играют в постановке "Бег" по Булгакову", - сказала собеседница агентства.

Она также назвала еще двух вахтанговцев - Ладу Чуровскую и Дениса Самойлова, отметив, что они работают с режиссером впервые.

Новый вахтанговец

"Есть среди участников спектакля "Пер Гюнт" и новый вахтанговец. Это Сергей Волков", - представила пресс-атташе.

Имя этого актера хорошо известно поклонникам творчества Юрия Бутусова. Выпускник СПбГАТИ, он в 2014 году был принят в Студию при Театре им. Ленсовета, возглавляемого в тот период этим режиссером.

Среди его ролей в Театре им. Ленсовета в постановках Бутусова - Бертольт Брехт ("Кабаре Брехт"), Сейтон ("Макбет. Кино"), Пак ("Комната Шекспира"), Мужчина в молодости, сын, отец ("Сон об осени"), Гильденстерн ("Гамлет").

Роль Бертольта Брехта в постановке "Кабаре Брехт" (2016) принесла молодому актеру Национальную театральную премию "Золотая маска", которой он отмечен в номинации "Драма / Лучшая мужская роль".

В январе 2019 года Сергей Волков принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, сообщила пресс-атташе, добавив, что предпремьерные показы спектакля "Пер Гюнт" состоятся 30 и 31 мая. Сама же премьера пройдет уже в новом сезоне, а конкретно - 15 сентября.

О назначении Бутусова

Бутусов был назначен на должность главного режиссера Театра имени Вахтангова по приглашению художественного руководителя этого коллектива Римаса Туминаса, который сообщил об этом 15 сентября 2018 года на сборе труппы, посвященном открытию 98 сезона.

"Я предложил, и Юрий Бутусов дал согласие прийти в наш театр на должность главного режиссера <...> Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в "классической" ситуации, не даст окаменеть", - сказал тогда Туминас.

Директор театра уточнил ТАСС, что Бутусов приходит на новую ставку главного режиссера, об уходе Туминаса с поста художественного руководителя речи не идет.

Что касается Бутусова, то с 2011 года он возглавлял Академический театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а в 2017 году был назначен его художественным руководителем. Однако в марте 2018 года Бутусов покинул этот пост по собственному желанию. Сам режиссер говорил, что "боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону", но его назначение художественным руководителем "оказалось фиктивным", и у него не было "абсолютно никаких прав".

С сентября 2018 года Бутусов утвержден главным режиссером Театра имени Вахтангова, с которым прежде находился в творческом сотрудничестве. В 2010 году он поставил там "Мера за меру" Шекспира, а в 2015 году - "Бег" по Булгакову, который с успехом идет в репертуаре Вахтанговского театра.