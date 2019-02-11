Музеи Кремля запустят программу для детей с проблемами зрения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля запускают программу для детей с проблемами зрения - "Кремль на кончиках пальцев". Специально для нее изготовлены копии скульптурных портретов русских царей и цариц и тактильный макет Кремля, сообщает пресс-служба музеев в понедельник.

"Программа будет проводиться с использованием специально изготовленных копий скульптурных портретов русских царей и цариц, выполненных методом сканирования и 3D-печати, а также тактильного макета Кремля, адаптированного для слабовидящих", - рассказали в пресс-службе и уточнили, что первая программа состоится 14 февраля в 15:00 в Детском центре Музеев Московского Кремля.

Благодаря археологическим материалам, отметили в музее, за последние полвека был реконструирован облик многих исторических личностей, в том числе Софьи Палеолог и Елены Глинской (соответственно - бабушки и матери Ивана Грозного), самого Ивана Грозного, царя Федора Иоанновича и его жены Ирины Годуновой. Гости новой программы узнают о науке археологии и о работе в Кремле ученых-антропологов М. М. Герасимова и С. А. Никитина.

"Русские летописи хранят много имен князей и царей, воинов, монахов, цариц, но какими были эти люди? Русскому средневековому искусству были чужды светские сюжеты, а живописные портреты исторических персонажей появились только в конце XVII века. Создание в середине XX века отечественной школы антропологической реконструкции и работы ее основателя М. М. Герасимова совершили чудо. Сегодня мы можем вглядеться в лица Ярослава Мудрого, князя Андрея Боголюбского, царя Ивана Грозного и его сына Федора - их скульптурные портреты хранятся в фондах отдела археологии музейного комплекса", - рассказали в ММК.

Таким образом, дети с помощью тактильных копий портретов смогут узнать, как выглядели исторические личности - члены семьи первого русского царя Ивана IV. Макет Московского Кремля, также созданный специально для программы, и рассказ методиста помогут юным участникам осознать форму и размеры величественного архитектурного ансамбля, представить себе облик башен и стен крепости - памятников русского зодчества.

В пресс-службе напомнили, что подобные специализированные занятия для детей проводятся в Музеях Кремля с 2017 года. Это программы "Град Кремль", "Археология Кремля", "Храмы Кремля", "Жизнь в царских теремах", "Царская сокровищница". Программы состоят из двух частей: занятий на экспозиции музея (куда включены территория и соборы Московского Кремля, Патриарший дворец и Оружейная палата) и в Детском центре.