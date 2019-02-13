Власти Ярославской области подобрали помещение для "Дома актера"

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Ярославской области подобрало помещение для "Дома актера" в Ярославле. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин 13 декабря 2018 года поручил Миронову подобрать помещение для Дома актера в Ярославле. С просьбой выделить помещение под Дом актера обратился актер театра им. Волкова Валерий Кириллов.

"Учитывая потребность "Дома актера" в помещениях, предназначенных для организации творческих мероприятий, театральным деятелям было предложено здание по адресу: ул. Кирова, д. 8/10. Данное здание является объектом культурного наследия - памятником истории и культуры федерального значения "Дом призрения ближнего" (1780 года)", - сказал Миронов.

По словам губернатора, сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует реставрации.

"Необходимо провести его комплексное обследование, разработать проектно-сметную документацию и изыскать значительные финансовые средства на проведение реставрационных работ", - добавил Миронов.

В настоящий момент власти региона решают вопрос о выделении средств из областного бюджета на выполнение работ, а также о привлечении федерального финансирования на реставрацию здания.

"Стоимость данных работ, по предварительной оценке, составит около 200 млн рублей", - сказал губернатор.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.