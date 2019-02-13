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Выставка "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович" открывается в Москве

Экспозиция выстроена в виде аттракциона: где-то, чтобы увидеть картину, нужно заглянуть в шкаф, где-то - съехать с горки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Выставка "Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович" открывается 14 февраля в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве. Это интерактивный проект, рассказывающий об универсальности искусства, и он будет интересен и детям, и взрослым, уверены его организаторы.

"Это выставка, подобной которой не было в Москве и других городах мира, - уникальная, рассчитанная прежде всего на всю семью. Здесь представлены шедевры... в том виде, в котором они доступны для созерцания, восприятия не только взрослых, но и детей", - рассказал журналистам в преддверии открытия выставки директор музея Александр Борода.

Экспозиция выстроена как аттракцион - где-то, чтобы увидеть картину, нужно заглянуть в шкаф, где-то - съехать с горки. Это, по замыслу организаторов, дает возможность посетителям пообщаться с искусством на уровне не интеллекта, а эмоций, вне рамок школ и концепций.

На выставке представлены избранные произведения XX и XXI века: работы Малевича ("Три фигуры в поле"), Бэкона ("Набросок головы Джорджа Дайера"), Лихтенштейна ("Портрет"), Яковлева ("Кошка, поймавшая птицу"), Пивоварова ("Паше", "Вике"), Гончаровой ("Купальщицы"), Кифера ("Посвящение Адальберту Штифтеру"), а также Кандинского, Пиросмани, Абрамович, Пикассо, Матисса и других известных художников. Всего зрители увидят более 30 работ в разных жанрах: от живописи и фотографии до инсталляции и экспериментальной анимации.

"Нет необходимости в изучении художников. Картина может восприниматься на эмоциональном уровне. Само расположение картин, та форма, в которой они поданы, очень интерактивна. Она находится во взаимодействии с посетителем, находится в некой игре", - отметил директор музея.

Он убежден, что выставка будет пользоваться популярностью, "потому что она находится в том сегменте, в котором она доступна для всех".

Почувствуй искусство

Кураторами выставки выступили Алексей и Ирина Муниповы, Лия Чечик и Ирина Дворецкая. "Выставка сложная, делалась сложно. Тридцать с лишним работ, 26 владельцев - частные коллекции, европейские музеи, российские музеи. Специально была сделана застройка, ее придумал архитектор и театральный художник Алексей Трегубов. Пространство проектировалось под каждую картину, что бывает нечасто", - отметил Мунипов.

Он подчеркнул, что эта выставка апеллирует не к рациональной части, не к интеллекту, а к эмоциям, чувствам. Поэтому организаторы советуют посетителям просто наблюдать за своими эмоциями, переходя из зала в зал, почувствовать, как они меняются от соприкосновения с "эмоциональными пространствами" картин и вокруг них. "Это то, с чем искусство всегда имело дело, и все великие художники XX века про это прямым текстом говорили: неважно, что вы видите, важно, что вы чувствуете", - добавил Мунипов.

По его словам, музеи же, напротив, как правило чаще делают упор на интеллектуальный аспект - "рассказывают про хронологию, контекст, биографию художников, детали, художественные направления". "И подразумевают, что зритель уже что-то знает, обращаются к его способности анализировать, делать выводы, сопоставлять. Поэтому многие зрители чувствуют себя на выставках немножко, как школьник, который пришел сдавать экзамен и уже его провалил - потому что ты необязательно знаешь все, и чего ты точно не знаешь", - пояснил куратор.

Образовательная и инклюзивная программы

Выставка в Еврейском музее и Центре толерантности включает в себя программу образовательных мероприятий - лекций об эмоциональном интеллекте, детские воркшопы и междисциплинарные встречи с психологами, историками искусства, а также специальную программу от Детского центра.

Для выставке разработана инклюзивная программа для людей с разными типами инвалидности. Созданы специальные тактильные модели, позволяющие незрячим и слабовидящим изучить выставку, некоторые объекты дублируются в цветном варианте. Для глухих и слабослышащих будут проходить экскурсии на русском жестовом языке и с переводом на русский жестовый язык. Для людей с особенностями интеллектуального развития подготовлена карта сенсорной нагрузки. Выставка будет работать до 14 апреля.

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