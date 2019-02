Горан Брегович выступит в Санкт-Петербурге в поддержку альбома "Три письма из Сараево"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Известный балканский композитор и исполнитель Горан Брегович вместе со своим коллективом Wedding and Funeral Band выступит в Санкт-Петербурге в рамках тура в поддержку альбома "Три письма из Сараево" ("Three Letters From Sarajevo"). Концерт состоится в четверг на сцене клуба Aurora Concert Hall.

"14 февраля Горан Брегович даст долгожданный концерт в петербургском "Aurora Concert Hall", исполнив всеми любимые песни", - говорится в сообщении на сайте клуба.

Впервые в Санкт-Петербурге музыкальный проект "Три письма из Сараево" был представлен в феврале 2018 года на сцене "Мюзик-холла". На его презентации в петербургском пресс-центре ТАСС Брегович назвал его посланием будущим поколениям о стремлении к миру, в котором, как в музыкальной партитуре, будет гармония.

Российская часть тура "Три письма из Сараево" стартовала 13 февраля с концерта в Новосибирске. После выступления в Петербурге Брегович и его коллектив отправятся в Москву, где 15 февраля сыграют на сцене "Главclub Green Concert". Весной они также представят свою программу в Италии, Польше, Румынии и США, а летом - в Бельгии.

Горан Брегович - музыкант и композитор, широко известный в странах восточной Европы по рок-группе "Биело Дугме" (Bijelo Dugme), а также во всем мире - как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы. В числе самых популярных его композиций - "In The Death Car", "Kalashnikov", "Bubamara" и многие другие.